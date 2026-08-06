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Geraldo Fabiano D Assuncao Braga

Sentinel iA Operation

Geraldo Fabiano D Assuncao Braga
Geraldo Fabiano D Assuncao Braga

Geraldo Fabiano D Assuncao Braga

  • Administrador 在  Mercado Ciclico
  • 巴西
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长期交易:
119 (72.56%)
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
6.38 USD
平均损失:
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算法交易:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
17.02% (340.35 USD)
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 112
USDJPY 18
XAGUSD 18
EURUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -9
USDJPY -52
XAGUSD -50
EURUSD -54
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 50K
USDJPY -293
XAGUSD -851
EURUSD -72
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
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Sentinel AI Copy Trade

专为专业交易打造的人工智能

Sentinel AI 是一款新一代 Copy Trade（跟单交易）系统，基于 OpenAI 技术开发，通过先进的市场分析和专业的风险管理，实现智能化交易决策。

与仅依靠固定规则或技术指标执行交易的传统交易机器人不同，Sentinel AI 会在每一笔交易执行前全面分析市场环境。同时评估多个市场因素，计算交易成功概率，过滤低质量机会，仅在满足所有风险与质量标准时执行交易。

我们的使命是将人工智能与严格的风险管理相结合，为投资者提供更加智能、稳定且专业的交易体验。

真正由人工智能驱动

Sentinel AI 的核心是一套专门针对金融市场训练的人工智能模型，能够理解复杂的市场结构并辅助专业交易决策。

其训练内容包括：

  • 市场结构分析

  • 多时间周期（Multi-Timeframe）分析

  • 支撑位与阻力位识别

  • 趋势与动量分析

  • 基于概率的交易决策

  • 专业风险管理

  • 风险收益比优化

  • 完全客观、无情绪干扰的执行逻辑

每一笔交易都来自人工智能对市场的综合分析，而不仅仅是预设规则的简单执行。

不只是一个交易机器人

Sentinel AI 并非简单地执行技术指标信号。

它更像是一套智能决策引擎，在每次交易前都会评估完整的市场环境。我们的开发团队持续优化和完善人工智能模型，使系统不断进步，在保持纪律性的同时持续提升分析能力。

专业风险管理

风险管理是 Sentinel AI 的核心理念。

系统始终坚持资本保护优先于盈利追求

智能风险控制包括：

  • 自动止损（Stop Loss）

  • 动态止盈（Take Profit）

  • 自动保本（Break-even）

  • 智能移动止损（Trailing Stop）

  • 仓位风险控制

  • 单笔交易风险管理

  • 高质量交易过滤机制

我们的目标不是增加交易次数，而是提升每一笔交易的质量。

智能服务器架构

所有市场分析和交易决策均由专用人工智能服务器完成。

这种集中式架构能够实现：

  • 持续优化交易策略

  • 集中更新人工智能模型

  • 所有账户保持一致的交易逻辑

  • 可扩展的系统架构

  • 高可靠性与稳定性

所有接入系统的账户都将使用同一套智能决策引擎，并持续获得最新版本的人工智能升级。

我们的愿景

我们相信，交易的未来属于人工智能与专业风险管理的结合。

Sentinel AI 代表着新一代智能自动化交易系统，将人工智能分析、客观决策以及持续创新融为一体，为投资者带来更加专业、高效的 Copy Trade 体验。

Sentinel AI

人工智能 · 智能决策 · 专业风险管理


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2026.08.10 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 02:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 19:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 17:49
Share of trading days is too low
2026.08.06 17:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.06 16:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 16:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 16:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 16:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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