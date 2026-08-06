- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|USDJPY
|18
|XAGUSD
|18
|EURUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-9
|USDJPY
|-52
|XAGUSD
|-50
|EURUSD
|-54
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|50K
|USDJPY
|-293
|XAGUSD
|-851
|EURUSD
|-72
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
专为专业交易打造的人工智能
Sentinel AI 是一款新一代 Copy Trade（跟单交易）系统，基于 OpenAI 技术开发，通过先进的市场分析和专业的风险管理，实现智能化交易决策。
与仅依靠固定规则或技术指标执行交易的传统交易机器人不同，Sentinel AI 会在每一笔交易执行前全面分析市场环境。同时评估多个市场因素，计算交易成功概率，过滤低质量机会，仅在满足所有风险与质量标准时执行交易。
我们的使命是将人工智能与严格的风险管理相结合，为投资者提供更加智能、稳定且专业的交易体验。
真正由人工智能驱动
Sentinel AI 的核心是一套专门针对金融市场训练的人工智能模型，能够理解复杂的市场结构并辅助专业交易决策。
其训练内容包括：
-
市场结构分析
-
多时间周期（Multi-Timeframe）分析
-
支撑位与阻力位识别
-
趋势与动量分析
-
基于概率的交易决策
-
专业风险管理
-
风险收益比优化
-
完全客观、无情绪干扰的执行逻辑
每一笔交易都来自人工智能对市场的综合分析，而不仅仅是预设规则的简单执行。
不只是一个交易机器人
Sentinel AI 并非简单地执行技术指标信号。
它更像是一套智能决策引擎，在每次交易前都会评估完整的市场环境。我们的开发团队持续优化和完善人工智能模型，使系统不断进步，在保持纪律性的同时持续提升分析能力。
专业风险管理
风险管理是 Sentinel AI 的核心理念。
系统始终坚持资本保护优先于盈利追求。
智能风险控制包括：
-
自动止损（Stop Loss）
-
动态止盈（Take Profit）
-
自动保本（Break-even）
-
智能移动止损（Trailing Stop）
-
仓位风险控制
-
单笔交易风险管理
-
高质量交易过滤机制
我们的目标不是增加交易次数，而是提升每一笔交易的质量。
智能服务器架构
所有市场分析和交易决策均由专用人工智能服务器完成。
这种集中式架构能够实现：
-
持续优化交易策略
-
集中更新人工智能模型
-
所有账户保持一致的交易逻辑
-
可扩展的系统架构
-
高可靠性与稳定性
所有接入系统的账户都将使用同一套智能决策引擎，并持续获得最新版本的人工智能升级。
我们的愿景
我们相信，交易的未来属于人工智能与专业风险管理的结合。
Sentinel AI 代表着新一代智能自动化交易系统，将人工智能分析、客观决策以及持续创新融为一体，为投资者带来更加专业、高效的 Copy Trade 体验。
Sentinel AI
人工智能 · 智能决策 · 专业风险管理
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