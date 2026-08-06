专为专业交易打造的人工智能

Sentinel AI Copy Trade

Sentinel AI 是一款新一代 Copy Trade（跟单交易）系统，基于 OpenAI 技术开发，通过先进的市场分析和专业的风险管理，实现智能化交易决策。

与仅依靠固定规则或技术指标执行交易的传统交易机器人不同，Sentinel AI 会在每一笔交易执行前全面分析市场环境。同时评估多个市场因素，计算交易成功概率，过滤低质量机会，仅在满足所有风险与质量标准时执行交易。

我们的使命是将人工智能与严格的风险管理相结合，为投资者提供更加智能、稳定且专业的交易体验。

真正由人工智能驱动

Sentinel AI 的核心是一套专门针对金融市场训练的人工智能模型，能够理解复杂的市场结构并辅助专业交易决策。

其训练内容包括：

市场结构分析

多时间周期（Multi-Timeframe）分析

支撑位与阻力位识别

趋势与动量分析

基于概率的交易决策

专业风险管理

风险收益比优化

完全客观、无情绪干扰的执行逻辑

每一笔交易都来自人工智能对市场的综合分析，而不仅仅是预设规则的简单执行。

不只是一个交易机器人

Sentinel AI 并非简单地执行技术指标信号。

它更像是一套智能决策引擎，在每次交易前都会评估完整的市场环境。我们的开发团队持续优化和完善人工智能模型，使系统不断进步，在保持纪律性的同时持续提升分析能力。

专业风险管理

风险管理是 Sentinel AI 的核心理念。

系统始终坚持资本保护优先于盈利追求。

智能风险控制包括：

自动止损（Stop Loss）

动态止盈（Take Profit）

自动保本（Break-even）

智能移动止损（Trailing Stop）

仓位风险控制

单笔交易风险管理

高质量交易过滤机制

我们的目标不是增加交易次数，而是提升每一笔交易的质量。

智能服务器架构

所有市场分析和交易决策均由专用人工智能服务器完成。

这种集中式架构能够实现：

持续优化交易策略

集中更新人工智能模型

所有账户保持一致的交易逻辑

可扩展的系统架构

高可靠性与稳定性

所有接入系统的账户都将使用同一套智能决策引擎，并持续获得最新版本的人工智能升级。

我们的愿景

我们相信，交易的未来属于人工智能与专业风险管理的结合。

Sentinel AI 代表着新一代智能自动化交易系统，将人工智能分析、客观决策以及持续创新融为一体，为投资者带来更加专业、高效的 Copy Trade 体验。

Sentinel AI

人工智能 · 智能决策 · 专业风险管理