- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
146 (76.84%)
Убыточных трейдов:
44 (23.16%)
Лучший трейд:
1 667.60 USD
Худший трейд:
-1 285.50 USD
Общая прибыль:
57 755.77 USD (146 798 pips)
Общий убыток:
-38 762.90 USD (77 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (3 944.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 304.28 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
6.91%
Макс. загрузка депозита:
1.06%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.99
Длинных трейдов:
81 (42.63%)
Коротких трейдов:
109 (57.37%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
99.96 USD
Средняя прибыль:
395.59 USD
Средний убыток:
-880.98 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 730.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 730.50 USD (5)
Прирост в месяц:
14.48%
Годовой прогноз:
175.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
463.20 USD
Максимальная:
4 760.50 USD (33.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.77% (4 755.50 USD)
По эквити:
2.17% (451.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ls
|19K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ls
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 667.60 USD
Худший трейд: -1 286 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 944.00 USD
Макс. убыток в серии: -4 730.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
475%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
22
100%
190
76%
7%
1.48
99.96
USD
USD
34%
1:200