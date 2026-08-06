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Сигналы / MetaTrader 5 / Definitely No Hype EA MT5
Anton Vizzhachii

Definitely No Hype EA MT5

Anton Vizzhachii
Anton Vizzhachii

Anton Vizzhachii

4.5 (8)
Quantix Engineering Team — Profile Description
We are a small independent engineering team focused on the development of structured algorithmic trading systems.
Our work is built around one core principle:
risk management comes before performance.
7 продуктов 7 сигналов
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 475%
InstaForex-Server
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
146 (76.84%)
Убыточных трейдов:
44 (23.16%)
Лучший трейд:
1 667.60 USD
Худший трейд:
-1 285.50 USD
Общая прибыль:
57 755.77 USD (146 798 pips)
Общий убыток:
-38 762.90 USD (77 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (3 944.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 304.28 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
6.91%
Макс. загрузка депозита:
1.06%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.99
Длинных трейдов:
81 (42.63%)
Коротких трейдов:
109 (57.37%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
99.96 USD
Средняя прибыль:
395.59 USD
Средний убыток:
-880.98 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 730.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 730.50 USD (5)
Прирост в месяц:
14.48%
Годовой прогноз:
175.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
463.20 USD
Максимальная:
4 760.50 USD (33.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.77% (4 755.50 USD)
По эквити:
2.17% (451.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ls 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ls 19K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ls 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 667.60 USD
Худший трейд: -1 286 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 944.00 USD
Макс. убыток в серии: -4 730.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.05% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Definitely No Hype EA MT5
999 USD в месяц
475%
0
0
USD
23K
USD
22
100%
190
76%
7%
1.48
99.96
USD
34%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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