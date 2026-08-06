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Anton Vizzhachii

Definitely No Hype EA MT5

Anton Vizzhachii
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4.5 (9)
Quantix Engineering Team — Profile Description
We are a small independent engineering team focused on the development of structured algorithmic trading systems.
Our work is built around one core principle:
risk management comes before performance.
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交易:
196
盈利交易:
148 (75.51%)
亏损交易:
48 (24.49%)
最好交易:
1 667.60 USD
最差交易:
-1 285.50 USD
毛利:
58 229.02 USD (148 691 pips)
毛利亏损:
-42 344.90 USD (84 660 pips)
最大连续赢利:
18 (3 944.00 USD)
最大连续盈利:
9 304.28 USD (14)
夏普比率:
0.18
交易活动:
4.50%
最大入金加载:
1.11%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.34
长期交易:
87 (44.39%)
短期交易:
109 (55.61%)
利润因子:
1.38
预期回报:
81.04 USD
平均利润:
393.44 USD
平均损失:
-882.19 USD
最大连续失误:
5 (-4 730.50 USD)
最大连续亏损:
-4 730.50 USD (5)
每月增长:
-7.65%
年度预测:
-92.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
463.20 USD
最大值:
4 760.50 USD (33.81%)
相对跌幅:
结余:
33.77% (4 755.50 USD)
净值:
4.08% (852.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.ls 196
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.ls 16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.ls 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +1 667.60 USD
最差交易: -1 286 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 944.00 USD
最大连续亏损: -4 730.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.05% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
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