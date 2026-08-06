- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
196
盈利交易:
148 (75.51%)
亏损交易:
48 (24.49%)
最好交易:
1 667.60 USD
最差交易:
-1 285.50 USD
毛利:
58 229.02 USD (148 691 pips)
毛利亏损:
-42 344.90 USD (84 660 pips)
最大连续赢利:
18 (3 944.00 USD)
最大连续盈利:
9 304.28 USD (14)
夏普比率:
0.18
交易活动:
4.50%
最大入金加载:
1.11%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.34
长期交易:
87 (44.39%)
短期交易:
109 (55.61%)
利润因子:
1.38
预期回报:
81.04 USD
平均利润:
393.44 USD
平均损失:
-882.19 USD
最大连续失误:
5 (-4 730.50 USD)
最大连续亏损:
-4 730.50 USD (5)
每月增长:
-7.65%
年度预测:
-92.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
463.20 USD
最大值:
4 760.50 USD (33.81%)
相对跌幅:
结余:
33.77% (4 755.50 USD)
净值:
4.08% (852.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ls
|16K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ls
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 667.60 USD
最差交易: -1 286 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 944.00 USD
最大连续亏损: -4 730.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
397%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
22
100%
196
75%
5%
1.37
81.04
USD
USD
34%
1:200