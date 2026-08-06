Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
22 (91.66%)
Убыточных трейдов:
2 (8.33%)
Лучший трейд:
289.55 USD
Худший трейд:
-249.90 USD
Общая прибыль:
703.41 USD (16 758 pips)
Общий убыток:
-282.69 USD (5 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (159.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
492.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
23.99%
Макс. загрузка депозита:
112.80%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
10 (41.67%)
Коротких трейдов:
14 (58.33%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
17.53 USD
Средняя прибыль:
31.97 USD
Средний убыток:
-141.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-249.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-249.90 USD (1)
Прирост в месяц:
-29.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.18 USD
Максимальная:
249.90 USD (52.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.37% (249.90 USD)
По эквити:
74.59% (226.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|421
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +289.55 USD
Худший трейд: -250 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +159.41 USD
Макс. убыток в серии: -249.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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