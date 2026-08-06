СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Wolf Wave 2
Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf Wave 2

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

4 комментария
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -30%
PUPrime-Live 6
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
22 (91.66%)
Убыточных трейдов:
2 (8.33%)
Лучший трейд:
289.55 USD
Худший трейд:
-249.90 USD
Общая прибыль:
703.41 USD (16 758 pips)
Общий убыток:
-282.69 USD (5 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (159.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
492.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
23.99%
Макс. загрузка депозита:
112.80%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
10 (41.67%)
Коротких трейдов:
14 (58.33%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
17.53 USD
Средняя прибыль:
31.97 USD
Средний убыток:
-141.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-249.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-249.90 USD (1)
Прирост в месяц:
-29.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.18 USD
Максимальная:
249.90 USD (52.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.37% (249.90 USD)
По эквити:
74.59% (226.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 421
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +289.55 USD
Худший трейд: -250 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +159.41 USD
Макс. убыток в серии: -249.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

we can do it 
Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 19:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 16:21
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.10 14:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 14:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 15:49
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.06 15:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.06 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика