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Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf Wave 2

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
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可靠性
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增长自 2026 -49%
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
43
盈利交易:
35 (81.39%)
亏损交易:
8 (18.60%)
最好交易:
289.55 USD
最差交易:
-289.60 USD
毛利:
1 045.11 USD (21 703 pips)
毛利亏损:
-864.29 USD (15 454 pips)
最大连续赢利:
13 (159.41 USD)
最大连续盈利:
541.40 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
26.82%
最大入金加载:
112.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
0.39
长期交易:
21 (48.84%)
短期交易:
22 (51.16%)
利润因子:
1.21
预期回报:
4.21 USD
平均利润:
29.86 USD
平均损失:
-108.04 USD
最大连续失误:
3 (-96.90 USD)
最大连续亏损:
-289.60 USD (1)
每月增长:
-49.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
72.18 USD
最大值:
463.15 USD (60.21%)
相对跌幅:
结余:
82.37% (249.90 USD)
净值:
74.59% (226.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.s 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.s 181
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.s 6.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +289.55 USD
最差交易: -290 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +159.41 USD
最大连续亏损: -96.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

we can do it 
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2026.08.11 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.11 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 19:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 19:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 16:21
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.10 14:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 14:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 15:49
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.06 15:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.06 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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