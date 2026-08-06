信号暂时禁止新订阅
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
35 (81.39%)
亏损交易:
8 (18.60%)
最好交易:
289.55 USD
最差交易:
-289.60 USD
毛利:
1 045.11 USD (21 703 pips)
毛利亏损:
-864.29 USD (15 454 pips)
最大连续赢利:
13 (159.41 USD)
最大连续盈利:
541.40 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
26.82%
最大入金加载:
112.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
0.39
长期交易:
21 (48.84%)
短期交易:
22 (51.16%)
利润因子:
1.21
预期回报:
4.21 USD
平均利润:
29.86 USD
平均损失:
-108.04 USD
最大连续失误:
3 (-96.90 USD)
最大连续亏损:
-289.60 USD (1)
每月增长:
-49.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
72.18 USD
最大值:
463.15 USD (60.21%)
相对跌幅:
结余:
82.37% (249.90 USD)
净值:
74.59% (226.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|6.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +289.55 USD
最差交易: -290 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +159.41 USD
最大连续亏损: -96.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
we can do it
没有评论