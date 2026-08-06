СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Weiswave Signal XAUUSD
Jianhui Wang

Weiswave Signal XAUUSD

Jianhui Wang
Jianhui Wang

Jianhui Wang

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2026 10%
Tickmill-Live05
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
67 (35.44%)
Убыточных трейдов:
122 (64.55%)
Лучший трейд:
382.80 USD
Худший трейд:
-143.65 USD
Общая прибыль:
2 633.33 USD (114 944 pips)
Общий убыток:
-2 427.48 USD (108 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (338.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.72%
Макс. загрузка депозита:
9.27%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
195
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
104 (55.03%)
Коротких трейдов:
85 (44.97%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
39.30 USD
Средний убыток:
-19.90 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-531.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-531.22 USD (27)
Прирост в месяц:
10.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
547.27 USD
Максимальная:
969.42 USD (40.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.02% (969.42 USD)
По эквити:
11.88% (184.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 206
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +382.80 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +338.56 USD
Макс. убыток в серии: -531.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FBS-Real-8
0.00 × 12
MaxrichGroup-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.22 × 37
ICMarketsSC-Live22
0.22 × 27
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.60 × 42
ICMarkets-Live03
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 3
MEXIntGroup-Real
0.68 × 38
WealthyAccumulation-Live
0.90 × 197
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 116
Tickmill-Live08
1.19 × 103
Pepperstone-Edge01
1.33 × 3
UniversalInnovation-Live-UK
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live24
1.43 × 130
ICMarketsSC-Live07
1.67 × 36
ICMarketsSC-Live10
1.70 × 338
еще 127...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trade with WeisWave, primarily on XAUUSD. Follow the market signals closely, with a stop-loss on every trade. Ride the medium-to-short-term trends and let profits run.
Нет отзывов
2026.08.07 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 23:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 16:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 13:48
Share of trading days is too low
2026.08.06 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.06 12:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 12:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 12:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Weiswave Signal XAUUSD
300 USD в месяц
10%
0
0
USD
2.2K
USD
1
100%
189
35%
98%
1.08
1.09
USD
40%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.