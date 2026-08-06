- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
67 (35.44%)
Убыточных трейдов:
122 (64.55%)
Лучший трейд:
382.80 USD
Худший трейд:
-143.65 USD
Общая прибыль:
2 633.33 USD (114 944 pips)
Общий убыток:
-2 427.48 USD (108 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (338.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.72%
Макс. загрузка депозита:
9.27%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
195
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
104 (55.03%)
Коротких трейдов:
85 (44.97%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
39.30 USD
Средний убыток:
-19.90 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-531.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-531.22 USD (27)
Прирост в месяц:
10.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
547.27 USD
Максимальная:
969.42 USD (40.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.02% (969.42 USD)
По эквити:
11.88% (184.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|206
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +382.80 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +338.56 USD
Макс. убыток в серии: -531.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.22 × 27
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.60 × 42
|
ICMarkets-Live03
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|0.68 × 38
|
WealthyAccumulation-Live
|0.90 × 197
|
ICMarketsSC-Live08
|1.05 × 116
|
Tickmill-Live08
|1.19 × 103
|
Pepperstone-Edge01
|1.33 × 3
|
UniversalInnovation-Live-UK
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|1.43 × 130
|
ICMarketsSC-Live07
|1.67 × 36
|
ICMarketsSC-Live10
|1.70 × 338
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Trade with WeisWave, primarily on XAUUSD. Follow the market signals closely, with a stop-loss on every trade. Ride the medium-to-short-term trends and let profits run.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
100%
189
35%
98%
1.08
1.09
USD
USD
40%
1:500