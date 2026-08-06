- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
321
盈利交易:
109 (33.95%)
亏损交易:
212 (66.04%)
最好交易:
382.80 USD
最差交易:
-143.65 USD
毛利:
3 532.86 USD (157 879 pips)
毛利亏损:
-4 013.91 USD (185 686 pips)
最大连续赢利:
9 (338.56 USD)
最大连续盈利:
387.72 USD (7)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
98.77%
最大入金加载:
9.27%
最近交易:
59 几分钟前
每周交易:
327
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.47
长期交易:
172 (53.58%)
短期交易:
149 (46.42%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-1.50 USD
平均利润:
32.41 USD
平均损失:
-18.93 USD
最大连续失误:
27 (-531.22 USD)
最大连续亏损:
-531.22 USD (27)
每月增长:
-24.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
599.59 USD
最大值:
1 021.74 USD (42.18%)
相对跌幅:
结余:
42.18% (1 021.74 USD)
净值:
11.88% (184.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-481
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-28K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +382.80 USD
最差交易: -144 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 27
最大连续盈利: +338.56 USD
最大连续亏损: -531.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.22 × 27
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.60 × 42
|
ICMarkets-Live03
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|0.68 × 38
|
WealthyAccumulation-Live
|0.90 × 197
|
ICMarketsSC-Live08
|1.05 × 116
|
Tickmill-Live08
|1.19 × 103
|
Pepperstone-Edge01
|1.33 × 3
|
UniversalInnovation-Live-UK
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|1.43 × 130
|
ICMarketsSC-Live07
|1.67 × 36
|
ICMarketsSC-Live10
|1.70 × 338
利用维斯波进行交易，主要交易品种为XAUUSD，紧跟行情信号，每单都有止损，跟随中短期趋势，让利润奔跑。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
-24%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
321
33%
99%
0.88
-1.50
USD
USD
42%
1:500