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Сигналы / MetaTrader 5 / OrionXAU HFM
Pierre Paul Amoussou

OrionXAU HFM

Pierre Paul Amoussou
Pierre Paul Amoussou

Pierre Paul Amoussou

5 (1)
Инженер-программист и независимый трейдер
5 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
20 (74.07%)
Убыточных трейдов:
7 (25.93%)
Лучший трейд:
69.60 USD
Худший трейд:
-108.48 USD
Общая прибыль:
319.51 USD (4 503 pips)
Общий убыток:
-577.44 USD (6 928 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (43.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
0.54%
Макс. загрузка депозита:
4.56%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
12 (44.44%)
Коротких трейдов:
15 (55.56%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-9.55 USD
Средняя прибыль:
15.98 USD
Средний убыток:
-82.49 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-113.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.16 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
425.39 USD
Максимальная:
425.39 USD (19.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.24% (424.79 USD)
По эквити:
0.07% (1.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb -258
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.60 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +43.62 USD
Макс. убыток в серии: -113.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 11:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 11:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OrionXAU HFM
1000 USD в месяц
-12%
0
0
USD
2.0K
USD
8
100%
27
74%
1%
0.55
-9.55
USD
19%
1:500
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