- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
20 (74.07%)
Убыточных трейдов:
7 (25.93%)
Лучший трейд:
69.60 USD
Худший трейд:
-108.48 USD
Общая прибыль:
319.51 USD (4 503 pips)
Общий убыток:
-577.44 USD (6 928 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (43.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
169.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
0.54%
Макс. загрузка депозита:
4.56%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
12 (44.44%)
Коротких трейдов:
15 (55.56%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-9.55 USD
Средняя прибыль:
15.98 USD
Средний убыток:
-82.49 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-113.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.16 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
425.39 USD
Максимальная:
425.39 USD (19.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.24% (424.79 USD)
По эквити:
0.07% (1.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|-258
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69.60 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +43.62 USD
Макс. убыток в серии: -113.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
2.0K
USD
USD
8
100%
27
74%
1%
0.55
-9.55
USD
USD
19%
1:500