- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
22 (75.86%)
亏损交易:
7 (24.14%)
最好交易:
69.60 USD
最差交易:
-108.48 USD
毛利:
338.41 USD (4 816 pips)
毛利亏损:
-578.64 USD (6 928 pips)
最大连续赢利:
7 (43.62 USD)
最大连续盈利:
188.16 USD (6)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
0.54%
最大入金加载:
4.56%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.56
长期交易:
14 (48.28%)
短期交易:
15 (51.72%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-8.28 USD
平均利润:
15.38 USD
平均损失:
-82.66 USD
最大连续失误:
2 (-113.16 USD)
最大连续亏损:
-113.16 USD (2)
每月增长:
-3.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
425.39 USD
最大值:
425.39 USD (19.27%)
相对跌幅:
结余:
19.24% (424.79 USD)
净值:
0.07% (1.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|-240
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|-2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.60 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +43.62 USD
最大连续亏损: -113.16 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-11%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
8
100%
29
75%
1%
0.58
-8.28
USD
USD
19%
1:500