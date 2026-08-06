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Pierre Paul Amoussou

OrionXAU HFM

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计算机工程师和独立交易员 (Jìsuànjī gōngchéngshī hé dúlì jiāoyìyuán)
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29
盈利交易:
22 (75.86%)
亏损交易:
7 (24.14%)
最好交易:
69.60 USD
最差交易:
-108.48 USD
毛利:
338.41 USD (4 816 pips)
毛利亏损:
-578.64 USD (6 928 pips)
最大连续赢利:
7 (43.62 USD)
最大连续盈利:
188.16 USD (6)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
0.54%
最大入金加载:
4.56%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.56
长期交易:
14 (48.28%)
短期交易:
15 (51.72%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-8.28 USD
平均利润:
15.38 USD
平均损失:
-82.66 USD
最大连续失误:
2 (-113.16 USD)
最大连续亏损:
-113.16 USD (2)
每月增长:
-3.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
425.39 USD
最大值:
425.39 USD (19.27%)
相对跌幅:
结余:
19.24% (424.79 USD)
净值:
0.07% (1.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb -240
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb -2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +69.60 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +43.62 USD
最大连续亏损: -113.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.06 12:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 11:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 11:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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