- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19 558
Прибыльных трейдов:
11 160 (57.06%)
Убыточных трейдов:
8 398 (42.94%)
Лучший трейд:
153 751.50 USD
Худший трейд:
-313 034.00 USD
Общая прибыль:
9 142 809.82 USD (99 665 127 pips)
Общий убыток:
-6 352 918.12 USD (104 245 243 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (19 768.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
311 322.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.54%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
976
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.84
Длинных трейдов:
9 271 (47.40%)
Коротких трейдов:
10 287 (52.60%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
142.65 USD
Средняя прибыль:
819.25 USD
Средний убыток:
-756.48 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-299 445.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-641 734.12 USD (8)
Прирост в месяц:
3.47%
Годовой прогноз:
42.09%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
981 558.49 USD (20.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.55% (981 558.49 USD)
По эквити:
7.23% (1 557 514.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD.c
|13054
|XAUUSD.UScent
|6503
|XAGUSD.UScent
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD.c
|2M
|XAUUSD.UScent
|808K
|XAGUSD.UScent
|10
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD.c
|-4.5M
|XAUUSD.UScent
|-124K
|XAGUSD.UScent
|14
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +153 751.50 USD
Худший трейд: -313 034 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +19 768.84 USD
Макс. убыток в серии: -299 445.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
21M
USD
USD
17
95%
19 558
57%
100%
1.43
142.65
USD
USD
7%
1:500