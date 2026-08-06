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Сигналы / MetaTrader 5 / GW 8450
Guo Yue Shen

GW 8450

Guo Yue Shen
Guo Yue Shen

Guo Yue Shen

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 41%
GinzoNetwork-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19 558
Прибыльных трейдов:
11 160 (57.06%)
Убыточных трейдов:
8 398 (42.94%)
Лучший трейд:
153 751.50 USD
Худший трейд:
-313 034.00 USD
Общая прибыль:
9 142 809.82 USD (99 665 127 pips)
Общий убыток:
-6 352 918.12 USD (104 245 243 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (19 768.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
311 322.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.54%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
976
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.84
Длинных трейдов:
9 271 (47.40%)
Коротких трейдов:
10 287 (52.60%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
142.65 USD
Средняя прибыль:
819.25 USD
Средний убыток:
-756.48 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-299 445.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-641 734.12 USD (8)
Прирост в месяц:
3.47%
Годовой прогноз:
42.09%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
981 558.49 USD (20.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.55% (981 558.49 USD)
По эквити:
7.23% (1 557 514.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD.c 13054
XAUUSD.UScent 6503
XAGUSD.UScent 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD.c 2M
XAUUSD.UScent 808K
XAGUSD.UScent 10
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD.c -4.5M
XAUUSD.UScent -124K
XAGUSD.UScent 14
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +153 751.50 USD
Худший трейд: -313 034 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +19 768.84 USD
Макс. убыток в серии: -299 445.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GW 8450
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
21M
USD
17
95%
19 558
57%
100%
1.43
142.65
USD
7%
1:500
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