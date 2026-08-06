- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19 821
盈利交易:
11 302 (57.02%)
亏损交易:
8 519 (42.98%)
最好交易:
153 751.50 USD
最差交易:
-313 034.00 USD
毛利:
9 345 136.73 USD (100 475 990 pips)
毛利亏损:
-6 442 284.26 USD (104 940 983 pips)
最大连续赢利:
15 (19 768.84 USD)
最大连续盈利:
311 322.27 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.54%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
806
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.96
长期交易:
9 403 (47.44%)
短期交易:
10 418 (52.56%)
利润因子:
1.45
预期回报:
146.45 USD
平均利润:
826.86 USD
平均损失:
-756.23 USD
最大连续失误:
11 (-299 445.72 USD)
最大连续亏损:
-641 734.12 USD (8)
每月增长:
3.37%
年度预测:
40.83%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
981 558.49 USD (20.82%)
相对跌幅:
结余:
4.55% (981 558.49 USD)
净值:
7.23% (1 557 514.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD.c
|13162
|XAUUSD.UScent
|6658
|XAGUSD.UScent
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD.c
|2M
|XAUUSD.UScent
|888K
|XAGUSD.UScent
|10
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD.c
|-4.4M
|XAUUSD.UScent
|-110K
|XAGUSD.UScent
|14
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +153 751.50 USD
最差交易: -313 034 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +19 768.84 USD
最大连续亏损: -299 445.72 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
21M
USD
USD
17
95%
19 821
57%
100%
1.45
146.45
USD
USD
7%
1:500