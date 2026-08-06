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Guo Yue Shen

GW 8450

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交易:
19 821
盈利交易:
11 302 (57.02%)
亏损交易:
8 519 (42.98%)
最好交易:
153 751.50 USD
最差交易:
-313 034.00 USD
毛利:
9 345 136.73 USD (100 475 990 pips)
毛利亏损:
-6 442 284.26 USD (104 940 983 pips)
最大连续赢利:
15 (19 768.84 USD)
最大连续盈利:
311 322.27 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.54%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
806
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.96
长期交易:
9 403 (47.44%)
短期交易:
10 418 (52.56%)
利润因子:
1.45
预期回报:
146.45 USD
平均利润:
826.86 USD
平均损失:
-756.23 USD
最大连续失误:
11 (-299 445.72 USD)
最大连续亏损:
-641 734.12 USD (8)
每月增长:
3.37%
年度预测:
40.83%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
981 558.49 USD (20.82%)
相对跌幅:
结余:
4.55% (981 558.49 USD)
净值:
7.23% (1 557 514.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD.c 13162
XAUUSD.UScent 6658
XAGUSD.UScent 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD.c 2M
XAUUSD.UScent 888K
XAGUSD.UScent 10
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD.c -4.4M
XAUUSD.UScent -110K
XAGUSD.UScent 14
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
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最好交易: +153 751.50 USD
最差交易: -313 034 USD
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最大连续失误: 8
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2026.08.06 11:49
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