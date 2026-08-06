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Сигналы / MetaTrader 5 / PANDORA ALC Automated Multi Asset
Marco Bortolamasi

PANDORA ALC Automated Multi Asset

Marco Bortolamasi
Marco Bortolamasi

Marco Bortolamasi

5 (1)
Hi I'm indipendent trader from 2018. I create many EA to share whit you. Tell me do you think about this.
4 продукта 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
33 (52.38%)
Убыточных трейдов:
30 (47.62%)
Лучший трейд:
399.69 USD
Худший трейд:
-174.28 USD
Общая прибыль:
2 352.06 USD (12 562 pips)
Общий убыток:
-1 862.66 USD (17 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (602.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
602.67 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
81.69%
Макс. загрузка депозита:
19.40%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
56 (88.89%)
Коротких трейдов:
7 (11.11%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
7.77 USD
Средняя прибыль:
71.27 USD
Средний убыток:
-62.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-223.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-340.99 USD (3)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.63 USD
Максимальная:
534.77 USD (0.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.52% (525.78 USD)
По эквити:
0.16% (163.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 9
NDX 8
GDAXI 6
XTIUSD 5
CADJPY 5
EURJPY 5
WS30 4
XAUUSD 2
NI225 2
XAGUSD 2
EURUSD 2
CHFJPY 2
EURAUD 1
EURCHF 1
CIEN 1
PWR 1
WDC 1
GWW 1
ZBRA 1
AUDJPY 1
AUDNZD 1
GBPJPY 1
GBPNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 -1
NDX -29
GDAXI 57
XTIUSD 341
CADJPY 109
EURJPY 142
WS30 -13
XAUUSD -113
NI225 -35
XAGUSD 545
EURUSD -140
CHFJPY -53
EURAUD 13
EURCHF -114
CIEN 30
PWR 6
WDC -109
GWW 9
ZBRA 3
AUDJPY 58
AUDNZD -49
GBPJPY 9
GBPNZD -177
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 6
NDX -156
GDAXI 529
XTIUSD 357
CADJPY 198
EURJPY 272
WS30 -123
XAUUSD -1.1K
NI225 76
XAGUSD 1.1K
EURUSD -127
CHFJPY -64
EURAUD 26
EURCHF -87
CIEN 3.1K
PWR 652
WDC -11K
GWW 859
ZBRA 285
AUDJPY 97
AUDNZD -76
GBPJPY 25
GBPNZD -289
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +399.69 USD
Худший трейд: -174 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +602.67 USD
Макс. убыток в серии: -223.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 5
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.62 × 2399
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.60 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
2.61 × 46
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
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PANDORA ALC — Multiattivazione automatica e gestione della raccolta
Pandora — questo sistema di assemblaggio automatico multiplo, combinato con utilizzare MQL5 e Python. Il sistema integrato integra un meccanismo di adattamento del portafoglio e dei rischi (ALC), previsto per сохранения капитала и la massima capacità di cottura per tagliare le marmellate.

🏛 Lavori di architettura e logica

Al di fuori dei tradizionali concetti, Pandora non utilizza modelli tecnici sulla grafica aziendale, un lavoro come quello il seguente sistema di gestione del portafoglio:

Adattamento del livello di credito (ALC): il sistema supera costantemente il valore massimo di soglia (High Water Mark, HWM) e la riproduzione è dinamica è possibile modificare la dimensione della dimensione (PND_ALC_Mult) nel tempo reale. Nel periodo di lavoro o nel sistema di volatilità del sistema, il formato successivo viene visualizzato per te, come una nuova novità l'ordine non è stato effettuato nel corso del tempo будут отменены (жесткое снижение риска).


Rischi legati alla classe chimica: il rischio dipende da classi di attività (indici globali, metalli ed energia, Forex e отдельные (atti). Ogni volta che lo strumento corregge le impostazioni, l'algoritmo di regolazione automatica controlla correttamente le impostazioni rischi di classe (ALC) i blocchi automatici bloccano i vetri esterni.

La meccanica algoritmica mostra la seguente descrizione: i filtri dinamici del segmento sono attivi. Utilizza solo la tariffa di base per la bella lingua, classica per la biancheria da letto (posizione verticale/cortina) sull'albero silo e impulso fuori uso.

🛡 Capitale e organizzazione operativa

Il programma di protezione Pandora è un potente sistema di controllo del rischio:

Нулевой мартингейл / Нулевая сетка: Запрещено использование стратегий с высоким риском (мартингейл, set ginecologici o altri posizione di chiusura).

L'arresto dinamico e il profitto tecnico: Ogni ordine diverso è stato bloccato dall'arresto di arresto e un prodotto tecnico, professionale su основе волатильности рынка (ATR).

Sprechi e provvigioni per diritto di voto: L'algoritmo di risoluzione successiva è un algoritmo corretto per provvigioni e provvigioni; se le operazioni operative prevedono l'utilizzo del metodo Take Profit, l'annullamento viene effettuato sul bancomat.

Arresto scolastico dinamico e altre funzionalità: Regolazione rapida dello schermo con doppiaggio automatico к tutte le precauzioni per l'installazione sono rischiose dopo la consegna del telefono.

Chiusura del giorno lavorativo: Chiusura o posizione di chiusura nel cortile per l'esclusione dei rischi di scarico при открытии рынка в понедельник.

📊 Segnale delle caratteristiche tecniche

Elenco dei tipi: Valuti comuni, valute incrociate, indici di fondo (SP500, NAS100, DE40, JP225), codici товары (золото, серебро, нефть) e акции США (белый список).

Stile a forma di torcia: collana multiattiva / rotazione e rotazione.

Modalità di filtraggio: adattamento (dai filtri di filtraggio più efficaci nella routine di pulizia rischio).

Il tempo di credito consigliato è: 1:30 o il tuo.

Deposito minimo consigliato: 1000 dollari SША (per la corretta vincita del lotto акциям).

⚠️ Consigli per l'esposizione

Per la verifica delle prestazioni dell'unghia e l'utilizzo ideale, si consiglia di copiare il segnale на VPS с задержкой meno di 10 minuti al segnale del broker.

Selezionare il tipo di scheda (RAW/ECN) per ridurre al minimo la progressione dell'attivazione con precisione ликвидностью.
Нет отзывов
2026.08.10 07:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PANDORA ALC Automated Multi Asset
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
100K
USD
2
100%
63
52%
82%
1.26
7.77
USD
1%
1:200
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