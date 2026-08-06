- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
33 (52.38%)
Убыточных трейдов:
30 (47.62%)
Лучший трейд:
399.69 USD
Худший трейд:
-174.28 USD
Общая прибыль:
2 352.06 USD (12 562 pips)
Общий убыток:
-1 862.66 USD (17 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (602.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
602.67 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
81.69%
Макс. загрузка депозита:
19.40%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
56 (88.89%)
Коротких трейдов:
7 (11.11%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
7.77 USD
Средняя прибыль:
71.27 USD
Средний убыток:
-62.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-223.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-340.99 USD (3)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.63 USD
Максимальная:
534.77 USD (0.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.52% (525.78 USD)
По эквити:
0.16% (163.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|9
|NDX
|8
|GDAXI
|6
|XTIUSD
|5
|CADJPY
|5
|EURJPY
|5
|WS30
|4
|XAUUSD
|2
|NI225
|2
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURCHF
|1
|CIEN
|1
|PWR
|1
|WDC
|1
|GWW
|1
|ZBRA
|1
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|-1
|NDX
|-29
|GDAXI
|57
|XTIUSD
|341
|CADJPY
|109
|EURJPY
|142
|WS30
|-13
|XAUUSD
|-113
|NI225
|-35
|XAGUSD
|545
|EURUSD
|-140
|CHFJPY
|-53
|EURAUD
|13
|EURCHF
|-114
|CIEN
|30
|PWR
|6
|WDC
|-109
|GWW
|9
|ZBRA
|3
|AUDJPY
|58
|AUDNZD
|-49
|GBPJPY
|9
|GBPNZD
|-177
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|6
|NDX
|-156
|GDAXI
|529
|XTIUSD
|357
|CADJPY
|198
|EURJPY
|272
|WS30
|-123
|XAUUSD
|-1.1K
|NI225
|76
|XAGUSD
|1.1K
|EURUSD
|-127
|CHFJPY
|-64
|EURAUD
|26
|EURCHF
|-87
|CIEN
|3.1K
|PWR
|652
|WDC
|-11K
|GWW
|859
|ZBRA
|285
|AUDJPY
|97
|AUDNZD
|-76
|GBPJPY
|25
|GBPNZD
|-289
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +399.69 USD
Худший трейд: -174 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +602.67 USD
Макс. убыток в серии: -223.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.62 × 2399
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.60 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.61 × 46
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
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PANDORA ALC — Multiattivazione automatica e gestione della raccolta
Pandora — questo sistema di assemblaggio automatico multiplo, combinato con utilizzare MQL5 e Python. Il sistema integrato integra un meccanismo di adattamento del portafoglio e dei rischi (ALC), previsto per сохранения капитала и la massima capacità di cottura per tagliare le marmellate.
🏛 Lavori di architettura e logica
Al di fuori dei tradizionali concetti, Pandora non utilizza modelli tecnici sulla grafica aziendale, un lavoro come quello il seguente sistema di gestione del portafoglio:
Adattamento del livello di credito (ALC): il sistema supera costantemente il valore massimo di soglia (High Water Mark, HWM) e la riproduzione è dinamica è possibile modificare la dimensione della dimensione (PND_ALC_Mult) nel tempo reale. Nel periodo di lavoro o nel sistema di volatilità del sistema, il formato successivo viene visualizzato per te, come una nuova novità l'ordine non è stato effettuato nel corso del tempo будут отменены (жесткое снижение риска).
Rischi legati alla classe chimica: il rischio dipende da classi di attività (indici globali, metalli ed energia, Forex e отдельные (atti). Ogni volta che lo strumento corregge le impostazioni, l'algoritmo di regolazione automatica controlla correttamente le impostazioni rischi di classe (ALC) i blocchi automatici bloccano i vetri esterni.
La meccanica algoritmica mostra la seguente descrizione: i filtri dinamici del segmento sono attivi. Utilizza solo la tariffa di base per la bella lingua, classica per la biancheria da letto (posizione verticale/cortina) sull'albero silo e impulso fuori uso.
🛡 Capitale e organizzazione operativa
Il programma di protezione Pandora è un potente sistema di controllo del rischio:
Нулевой мартингейл / Нулевая сетка: Запрещено использование стратегий с высоким риском (мартингейл, set ginecologici o altri posizione di chiusura).
L'arresto dinamico e il profitto tecnico: Ogni ordine diverso è stato bloccato dall'arresto di arresto e un prodotto tecnico, professionale su основе волатильности рынка (ATR).
Sprechi e provvigioni per diritto di voto: L'algoritmo di risoluzione successiva è un algoritmo corretto per provvigioni e provvigioni; se le operazioni operative prevedono l'utilizzo del metodo Take Profit, l'annullamento viene effettuato sul bancomat.
Arresto scolastico dinamico e altre funzionalità: Regolazione rapida dello schermo con doppiaggio automatico к tutte le precauzioni per l'installazione sono rischiose dopo la consegna del telefono.
Chiusura del giorno lavorativo: Chiusura o posizione di chiusura nel cortile per l'esclusione dei rischi di scarico при открытии рынка в понедельник.
📊 Segnale delle caratteristiche tecniche
Elenco dei tipi: Valuti comuni, valute incrociate, indici di fondo (SP500, NAS100, DE40, JP225), codici товары (золото, серебро, нефть) e акции США (белый список).
Stile a forma di torcia: collana multiattiva / rotazione e rotazione.
Modalità di filtraggio: adattamento (dai filtri di filtraggio più efficaci nella routine di pulizia rischio).
Il tempo di credito consigliato è: 1:30 o il tuo.
Deposito minimo consigliato: 1000 dollari SША (per la corretta vincita del lotto акциям).
⚠️ Consigli per l'esposizione
Per la verifica delle prestazioni dell'unghia e l'utilizzo ideale, si consiglia di copiare il segnale на VPS с задержкой meno di 10 minuti al segnale del broker.
Selezionare il tipo di scheda (RAW/ECN) per ridurre al minimo la progressione dell'attivazione con precisione ликвидностью.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
2
100%
63
52%
82%
1.26
7.77
USD
USD
1%
1:200