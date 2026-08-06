PANDORA ALC — 自動化多元資產治理與量化交易





Pandora è un programma di supporto per MQL5 e Python開發。該系統整合了專有的自適應投資組合與風險管理 (ALC)引擎,旨在保證金保護下實現資本保值增值.





🏛 架構與運作邏輯





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自適應槓桿控制 (ALC):系統持續追蹤帳戶的高水位線 (HWM),並即時計算動態槓桿倍數 (PND_ALC_Mult)段,系統會逐步增加槓桿倍數,直到新訂單暫時被取消（強制避險）.





集群風險管理：風險敞口依資產類別（全球指數、金屬與能源、外ALC會自動否決對應的群集.





演算法白名單引擎：股票板塊（個股）採用動態濾波機制。僅執行白名單中的證券,並根據相對強度和動量,按方向性偏好（多頭/空頭）進行分類.





🛡 資本保護與營運保障





Pandora 的首要任務是嚴格控制系統性風險:





零馬丁格爾/零網格策略：不使用高風險策略（馬丁格爾、無限網格策略或恢復持倉）.





動態停損和止盈：每筆訂單均受停損和止盈保護 ，停損和止盈基於市場波動率（ATR）計算得出.





否決點差和成本：演算法持續計算每日平均點差和佣金；如果營運成本超過止盈預期收益閾值,交易將在送達市場前取消.





Leggi di più:對潛在利潤進行高階管理,一旦達到目標,自動將停損點移至損益平衡點,從而消除倉位風險.





週末平倉：週五晚間平倉或對沖倉位 ，以消除週一開盤時可能出現的跳空風險.





📊 訊號技術規格





交易市場：主要外匯貨幣對、交叉貨幣對、股指（標普500、納斯達克100、德國40指數、日本225指數）、商品（黃金、白銀、原油）以及美國股票白名單.





交易風格：多元資產量化/波段交易和周內交易.





交易頻率：自適應（從高頻過濾到完全凍結交易以降低風險）.





建議槓桿：1:30 或更高.





建議最低入金：1.000 美元（確保個股交易手數的可複製性）.





⚠️ 訂閱用戶須知





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請務必設定帳戶類型（RAW/ECN）,以最大程度地減少低流動性資產的滑點.