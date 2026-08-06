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Marco Bortolamasi

PANDORA ALC Automated Multi Asset

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Hi I'm indipendent trader from 2018. I create many EA to share whit you. Tell me do you think about this.
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盈利交易:
37 (52.11%)
亏损交易:
34 (47.89%)
最好交易:
399.69 USD
最差交易:
-174.28 USD
毛利:
2 464.17 USD (12 848 pips)
毛利亏损:
-2 085.42 USD (20 153 pips)
最大连续赢利:
11 (602.67 USD)
最大连续盈利:
602.67 USD (11)
夏普比率:
0.06
交易活动:
88.72%
最大入金加载:
19.40%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.70
长期交易:
62 (87.32%)
短期交易:
9 (12.68%)
利润因子:
1.18
预期回报:
5.33 USD
平均利润:
66.60 USD
平均损失:
-61.34 USD
最大连续失误:
4 (-223.23 USD)
最大连续亏损:
-340.99 USD (3)
每月增长:
0.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.63 USD
最大值:
542.40 USD (0.54%)
相对跌幅:
结余:
0.52% (525.78 USD)
净值:
0.16% (163.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SP500 10
NDX 8
GDAXI 6
EURJPY 6
XTIUSD 5
CADJPY 5
WS30 4
EURUSD 3
XAUUSD 2
WDC 2
NI225 2
XAGUSD 2
AUDNZD 2
CHFJPY 2
EURAUD 1
EURCHF 1
CIEN 1
PWR 1
GWW 1
ZBRA 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPNZD 1
NZDCAD 1
AXON 1
USDJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SP500 -9
NDX -29
GDAXI 57
EURJPY -31
XTIUSD 341
CADJPY 109
WS30 -13
EURUSD -93
XAUUSD -113
WDC -107
NI225 -35
XAGUSD 545
AUDNZD -66
CHFJPY -53
EURAUD 13
EURCHF -114
CIEN 30
PWR 6
GWW 9
ZBRA 3
AUDJPY 58
GBPJPY 9
GBPNZD -177
NZDCAD 4
AXON -20
USDJPY 54
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SP500 0
NDX -156
GDAXI 529
EURJPY 1
XTIUSD 357
CADJPY 198
WS30 -123
EURUSD -75
XAUUSD -1.1K
WDC -11K
NI225 76
XAGUSD 1.1K
AUDNZD -102
CHFJPY -64
EURAUD 26
EURCHF -87
CIEN 3.1K
PWR 652
GWW 859
ZBRA 285
AUDJPY 97
GBPJPY 25
GBPNZD -289
NZDCAD 9
AXON -2K
USDJPY 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +399.69 USD
最差交易: -174 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
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Exness-MT5Real3
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1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
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Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
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HFMarketsGlobal-Live1
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PANDORA ALC — 自動化多元資產治理與量化交易

Pandora è un programma di supporto per MQL5 e Python開發。該系統整合了專有的自適應投資組合與風險管理 (ALC)引擎,旨在保證金保護下實現資本保值增值.

🏛 架構與運作邏輯

Per quanto riguarda EA, Pandora Per maggiori informazioni, ti invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni.

自適應槓桿控制 (ALC):系統持續追蹤帳戶的高水位線 (HWM),並即時計算動態槓桿倍數 (PND_ALC_Mult)段,系統會逐步增加槓桿倍數,直到新訂單暫時被取消（強制避險）.

集群風險管理：風險敞口依資產類別（全球指數、金屬與能源、外ALC會自動否決對應的群集.

演算法白名單引擎：股票板塊（個股）採用動態濾波機制。僅執行白名單中的證券,並根據相對強度和動量,按方向性偏好（多頭/空頭）進行分類.

🛡 資本保護與營運保障

Pandora 的首要任務是嚴格控制系統性風險:

零馬丁格爾/零網格策略：不使用高風險策略（馬丁格爾、無限網格策略或恢復持倉）.

動態停損和止盈：每筆訂單均受停損和止盈保護 ，停損和止盈基於市場波動率（ATR）計算得出.

否決點差和成本：演算法持續計算每日平均點差和佣金；如果營運成本超過止盈預期收益閾值,交易將在送達市場前取消.

Leggi di più:對潛在利潤進行高階管理,一旦達到目標,自動將停損點移至損益平衡點,從而消除倉位風險.

週末平倉：週五晚間平倉或對沖倉位 ，以消除週一開盤時可能出現的跳空風險.

📊 訊號技術規格

交易市場：主要外匯貨幣對、交叉貨幣對、股指（標普500、納斯達克100、德國40指數、日本225指數）、商品（黃金、白銀、原油）以及美國股票白名單.

交易風格：多元資產量化/波段交易和周內交易.

交易頻率：自適應（從高頻過濾到完全凍結交易以降低風險）.

建議槓桿：1:30 或更高.

建議最低入金：1.000 美元（確保個股交易手數的可複製性）.

⚠️ 訂閱用戶須知

10 tipi di VPS將訊號複製到訊號經紀商.

請務必設定帳戶類型（RAW/ECN）,以最大程度地減少低流動性資產的滑點.
没有评论
2026.08.10 07:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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