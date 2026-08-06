- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
37 (52.11%)
亏损交易:
34 (47.89%)
最好交易:
399.69 USD
最差交易:
-174.28 USD
毛利:
2 464.17 USD (12 848 pips)
毛利亏损:
-2 085.42 USD (20 153 pips)
最大连续赢利:
11 (602.67 USD)
最大连续盈利:
602.67 USD (11)
夏普比率:
0.06
交易活动:
88.72%
最大入金加载:
19.40%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.70
长期交易:
62 (87.32%)
短期交易:
9 (12.68%)
利润因子:
1.18
预期回报:
5.33 USD
平均利润:
66.60 USD
平均损失:
-61.34 USD
最大连续失误:
4 (-223.23 USD)
最大连续亏损:
-340.99 USD (3)
每月增长:
0.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.63 USD
最大值:
542.40 USD (0.54%)
相对跌幅:
结余:
0.52% (525.78 USD)
净值:
0.16% (163.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|10
|NDX
|8
|GDAXI
|6
|EURJPY
|6
|XTIUSD
|5
|CADJPY
|5
|WS30
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|WDC
|2
|NI225
|2
|XAGUSD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURCHF
|1
|CIEN
|1
|PWR
|1
|GWW
|1
|ZBRA
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCAD
|1
|AXON
|1
|USDJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|-9
|NDX
|-29
|GDAXI
|57
|EURJPY
|-31
|XTIUSD
|341
|CADJPY
|109
|WS30
|-13
|EURUSD
|-93
|XAUUSD
|-113
|WDC
|-107
|NI225
|-35
|XAGUSD
|545
|AUDNZD
|-66
|CHFJPY
|-53
|EURAUD
|13
|EURCHF
|-114
|CIEN
|30
|PWR
|6
|GWW
|9
|ZBRA
|3
|AUDJPY
|58
|GBPJPY
|9
|GBPNZD
|-177
|NZDCAD
|4
|AXON
|-20
|USDJPY
|54
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|0
|NDX
|-156
|GDAXI
|529
|EURJPY
|1
|XTIUSD
|357
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|198
|WS30
|-123
|EURUSD
|-75
|XAUUSD
|-1.1K
|WDC
|-11K
|NI225
|76
|XAGUSD
|1.1K
|AUDNZD
|-102
|CHFJPY
|-64
|EURAUD
|26
|EURCHF
|-87
|CIEN
|3.1K
|PWR
|652
|GWW
|859
|ZBRA
|285
|AUDJPY
|97
|GBPJPY
|25
|GBPNZD
|-289
|NZDCAD
|9
|AXON
|-2K
|USDJPY
|72
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +399.69 USD
最差交易: -174 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +602.67 USD
最大连续亏损: -223.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|0.75 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.61 × 2427
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.48 × 50
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.50 × 6
PANDORA ALC — 自動化多元資產治理與量化交易
Pandora è un programma di supporto per MQL5 e Python開發。該系統整合了專有的自適應投資組合與風險管理 (ALC)引擎,旨在保證金保護下實現資本保值增值.
🏛 架構與運作邏輯
Per quanto riguarda EA, Pandora Per maggiori informazioni, ti invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni.
自適應槓桿控制 (ALC):系統持續追蹤帳戶的高水位線 (HWM),並即時計算動態槓桿倍數 (PND_ALC_Mult)段,系統會逐步增加槓桿倍數,直到新訂單暫時被取消（強制避險）.
集群風險管理：風險敞口依資產類別（全球指數、金屬與能源、外ALC會自動否決對應的群集.
演算法白名單引擎：股票板塊（個股）採用動態濾波機制。僅執行白名單中的證券,並根據相對強度和動量,按方向性偏好（多頭/空頭）進行分類.
🛡 資本保護與營運保障
Pandora 的首要任務是嚴格控制系統性風險:
零馬丁格爾/零網格策略：不使用高風險策略（馬丁格爾、無限網格策略或恢復持倉）.
動態停損和止盈：每筆訂單均受停損和止盈保護 ，停損和止盈基於市場波動率（ATR）計算得出.
否決點差和成本：演算法持續計算每日平均點差和佣金；如果營運成本超過止盈預期收益閾值,交易將在送達市場前取消.
Leggi di più:對潛在利潤進行高階管理,一旦達到目標,自動將停損點移至損益平衡點,從而消除倉位風險.
週末平倉：週五晚間平倉或對沖倉位 ，以消除週一開盤時可能出現的跳空風險.
📊 訊號技術規格
交易市場：主要外匯貨幣對、交叉貨幣對、股指（標普500、納斯達克100、德國40指數、日本225指數）、商品（黃金、白銀、原油）以及美國股票白名單.
交易風格：多元資產量化/波段交易和周內交易.
交易頻率：自適應（從高頻過濾到完全凍結交易以降低風險）.
建議槓桿：1:30 或更高.
建議最低入金：1.000 美元（確保個股交易手數的可複製性）.
⚠️ 訂閱用戶須知
10 tipi di VPS將訊號複製到訊號經紀商.
請務必設定帳戶類型（RAW/ECN）,以最大程度地減少低流動性資產的滑點.
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交易
赢%
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PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
2
100%
71
52%
89%
1.18
5.33
USD
USD
1%
1:200