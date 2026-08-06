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Marco Bortolamasi

PANDORA ALC Automated Multi Asset

Marco Bortolamasi
Marco Bortolamasi

Marco Bortolamasi

5 (1)
Hi I'm indipendent trader from 2018. I create many EA to share whit you. Tell me do you think about this.
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growth since 2026 1%
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1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
28
Profit Trades:
19 (67.85%)
Loss Trades:
9 (32.14%)
Best trade:
399.69 USD
Worst trade:
-130.96 USD
Gross Profit:
1 415.03 USD (10 128 pips)
Gross Loss:
-643.27 USD (14 655 pips)
Maximum consecutive wins:
11 (602.67 USD)
Maximal consecutive profit:
602.67 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
6.86%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
28
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
2.25
Long Trades:
21 (75.00%)
Short Trades:
7 (25.00%)
Profit Factor:
2.20
Expected Payoff:
27.56 USD
Average Profit:
74.48 USD
Average Loss:
-71.47 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-340.99 USD)
Maximal consecutive loss:
-340.99 USD (3)
Monthly growth:
0.77%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
11.63 USD
Maximal:
342.40 USD (0.34%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.34% (342.36 USD)
By Equity:
0.16% (157.28 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
WS30 4
NDX 4
XTIUSD 3
CADJPY 3
XAUUSD 2
NI225 2
EURAUD 1
SP500 1
EURCHF 1
CIEN 1
PWR 1
WDC 1
GWW 1
XAGUSD 1
GDAXI 1
ZBRA 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
WS30 -13
NDX 105
XTIUSD 230
CADJPY 14
XAUUSD -113
NI225 -35
EURAUD 13
SP500 336
EURCHF -114
CIEN 30
PWR 6
WDC -109
GWW 9
XAGUSD 399
GDAXI 10
ZBRA 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
WS30 -123
NDX 1.2K
XTIUSD 245
CADJPY 36
XAUUSD -1.1K
NI225 76
EURAUD 26
SP500 336
EURCHF -87
CIEN 3.1K
PWR 652
WDC -11K
GWW 859
XAGUSD 801
GDAXI 91
ZBRA 285
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +399.69 USD
Worst trade: -131 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +602.67 USD
Maximal consecutive loss: -340.99 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 2
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.67 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.20 × 5
EBCFinancialGroupKY-Live01
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Darwinex-Live
3.43 × 1048
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
VantageFXInternational-Live
4.46 × 24
Swissquote-Server
4.48 × 112
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
BCS5-Real
6.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
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PANDORA ALC — Governance automatizzata multi-asset e trading quantitativo
Pandora è un sistema di trading quantitativo multi-asset completamente automatizzato, sviluppato utilizzando MQL5 e Python. Il sistema integra un motore proprietario di gestione adattiva del portafoglio e del rischio (ALC), progettato per preservare il capitale e massimizzare la crescita con protezione del margine.

🏛 Architettura e logica operativa

A differenza dei tradizionali Expert Advisor (EA), Pandora non si limita a eseguire pattern tecnici su un singolo grafico, ma opera come un vero e proprio sistema di gestione del portafoglio:

Controllo adattivo della leva finanziaria (ALC): il sistema monitora costantemente il valore massimo raggiunto dal conto (High Water Mark, HWM) e calcola in tempo reale un moltiplicatore di dimensionamento dinamico (PND_ALC_Mult). Nelle fasi di drawdown o di forte volatilità sistemica, il dimensionamento viene progressivamente ridotto fino all'eliminazione temporanea dei nuovi ordini (Hard Risk-Off).

Gestione del rischio di cluster: l'esposizione viene monitorata per classe di attività (indici globali, metalli ed energia, forex e singole azioni). Quando la correlazione tra gli strumenti supera le soglie, l'ALC esclude automaticamente i singoli cluster.

Motore di whitelist algoritmico: il segmento azionario (azioni singole) viene filtrato dinamicamente. Vengono eseguiti solo i titoli inseriti nella whitelist, classificati in base alla direzione direzionale (LONG/SHORT) in base alla forza relativa e al momentum.

🛡 Protezione del capitale e misure di salvaguardia operative

La massima priorità di Pandora è il rigoroso controllo del rischio sistemico:

Zero Martingale / Zero Grid: Nessun utilizzo di strategie ad alto rischio (martingala, griglie illimitate o posizioni aperte di recupero).

Stop Loss e Take Profit dinamici: ogni singolo ordine è protetto dall'esecuzione tramite Stop Loss e Take Profit calcolati in base alla volatilità del mercato (ATR).

Spread e costi di veto: l'algoritmo calcola costantemente la media giornaliera di spread e commissioni; se i costi operativi superano la soglia di rendimento atteso Take Profit, l'operazione viene annullata prima di essere inviata al mercato.

Trailing Stop e Break-Even dinamici: gestione avanzata del profitto latente con passaggio automatico al punto di pareggio per eliminare il rischio di posizione una volta raggiunto l'obiettivo.

Chiusura del fine settimana: Chiudete o coprite le posizioni venerdì sera per eliminare il rischio di gap all'apertura del mercato lunedì.

📊 Specifiche tecniche del segnale

Mercati negoziati: principali coppie di valute Forex, coppie cross, indici azionari (SP500, NAS100, DE40, JP225), materie prime (oro, argento, petrolio) e titoli azionari statunitensi (whitelist).

Stile di trading: Quantitativo multi-asset / Swing trading e trading intraday.

Frequenza di negoziazione: adattiva (dal filtraggio ad alta frequenza al blocco completo delle negoziazioni in un regime di riduzione del rischio).

Leva consigliata: 1:30 o superiore.

Deposito minimo consigliato: 1.000 USD (per garantire la corretta replicabilità dei lotti sui singoli titoli).

⚠️ Consigli per gli abbonati

Per garantire le migliori prestazioni e un'esecuzione ottimale degli ordini, si consiglia di copiare il segnale sul broker di segnali utilizzando un VPS con latenza inferiore a 10 ms.

Assicurati di impostare il tipo di conto (RAW/ECN) per ridurre al minimo lo slippage sugli asset a bassa liquidità.
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2026.08.06 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
PANDORA ALC Automated Multi Asset
30 USD per month
1%
0
0
USD
101K
USD
1
100%
28
67%
100%
2.19
27.56
USD
0%
1:200
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