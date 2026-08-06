PANDORA ALC — Governance automatizzata multi-asset e trading quantitativo

Pandora è un sistema di trading quantitativo multi-asset completamente automatizzato, sviluppato utilizzando MQL5 e Python. Il sistema integra un motore proprietario di gestione adattiva del portafoglio e del rischio (ALC), progettato per preservare il capitale e massimizzare la crescita con protezione del margine.





🏛 Architettura e logica operativa





A differenza dei tradizionali Expert Advisor (EA), Pandora non si limita a eseguire pattern tecnici su un singolo grafico, ma opera come un vero e proprio sistema di gestione del portafoglio:





Controllo adattivo della leva finanziaria (ALC): il sistema monitora costantemente il valore massimo raggiunto dal conto (High Water Mark, HWM) e calcola in tempo reale un moltiplicatore di dimensionamento dinamico (PND_ALC_Mult). Nelle fasi di drawdown o di forte volatilità sistemica, il dimensionamento viene progressivamente ridotto fino all'eliminazione temporanea dei nuovi ordini (Hard Risk-Off).





Gestione del rischio di cluster: l'esposizione viene monitorata per classe di attività (indici globali, metalli ed energia, forex e singole azioni). Quando la correlazione tra gli strumenti supera le soglie, l'ALC esclude automaticamente i singoli cluster.





Motore di whitelist algoritmico: il segmento azionario (azioni singole) viene filtrato dinamicamente. Vengono eseguiti solo i titoli inseriti nella whitelist, classificati in base alla direzione direzionale (LONG/SHORT) in base alla forza relativa e al momentum.





🛡 Protezione del capitale e misure di salvaguardia operative





La massima priorità di Pandora è il rigoroso controllo del rischio sistemico:





Zero Martingale / Zero Grid: Nessun utilizzo di strategie ad alto rischio (martingala, griglie illimitate o posizioni aperte di recupero).





Stop Loss e Take Profit dinamici: ogni singolo ordine è protetto dall'esecuzione tramite Stop Loss e Take Profit calcolati in base alla volatilità del mercato (ATR).





Spread e costi di veto: l'algoritmo calcola costantemente la media giornaliera di spread e commissioni; se i costi operativi superano la soglia di rendimento atteso Take Profit, l'operazione viene annullata prima di essere inviata al mercato.





Trailing Stop e Break-Even dinamici: gestione avanzata del profitto latente con passaggio automatico al punto di pareggio per eliminare il rischio di posizione una volta raggiunto l'obiettivo.





Chiusura del fine settimana: Chiudete o coprite le posizioni venerdì sera per eliminare il rischio di gap all'apertura del mercato lunedì.





📊 Specifiche tecniche del segnale





Mercati negoziati: principali coppie di valute Forex, coppie cross, indici azionari (SP500, NAS100, DE40, JP225), materie prime (oro, argento, petrolio) e titoli azionari statunitensi (whitelist).





Stile di trading: Quantitativo multi-asset / Swing trading e trading intraday.





Frequenza di negoziazione: adattiva (dal filtraggio ad alta frequenza al blocco completo delle negoziazioni in un regime di riduzione del rischio).





Leva consigliata: 1:30 o superiore.





Deposito minimo consigliato: 1.000 USD (per garantire la corretta replicabilità dei lotti sui singoli titoli).





⚠️ Consigli per gli abbonati





Per garantire le migliori prestazioni e un'esecuzione ottimale degli ordini, si consiglia di copiare il segnale sul broker di segnali utilizzando un VPS con latenza inferiore a 10 ms.





Assicurati di impostare il tipo di conto (RAW/ECN) per ridurre al minimo lo slippage sugli asset a bassa liquidità.