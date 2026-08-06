- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
28
Profit Trades:
19 (67.85%)
Loss Trades:
9 (32.14%)
Best trade:
399.69 USD
Worst trade:
-130.96 USD
Gross Profit:
1 415.03 USD (10 128 pips)
Gross Loss:
-643.27 USD (14 655 pips)
Maximum consecutive wins:
11 (602.67 USD)
Maximal consecutive profit:
602.67 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
6.86%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
28
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
2.25
Long Trades:
21 (75.00%)
Short Trades:
7 (25.00%)
Profit Factor:
2.20
Expected Payoff:
27.56 USD
Average Profit:
74.48 USD
Average Loss:
-71.47 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-340.99 USD)
Maximal consecutive loss:
-340.99 USD (3)
Monthly growth:
0.77%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
11.63 USD
Maximal:
342.40 USD (0.34%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.34% (342.36 USD)
By Equity:
0.16% (157.28 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|WS30
|4
|NDX
|4
|XTIUSD
|3
|CADJPY
|3
|XAUUSD
|2
|NI225
|2
|EURAUD
|1
|SP500
|1
|EURCHF
|1
|CIEN
|1
|PWR
|1
|WDC
|1
|GWW
|1
|XAGUSD
|1
|GDAXI
|1
|ZBRA
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WS30
|-13
|NDX
|105
|XTIUSD
|230
|CADJPY
|14
|XAUUSD
|-113
|NI225
|-35
|EURAUD
|13
|SP500
|336
|EURCHF
|-114
|CIEN
|30
|PWR
|6
|WDC
|-109
|GWW
|9
|XAGUSD
|399
|GDAXI
|10
|ZBRA
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WS30
|-123
|NDX
|1.2K
|XTIUSD
|245
|CADJPY
|36
|XAUUSD
|-1.1K
|NI225
|76
|EURAUD
|26
|SP500
|336
|EURCHF
|-87
|CIEN
|3.1K
|PWR
|652
|WDC
|-11K
|GWW
|859
|XAGUSD
|801
|GDAXI
|91
|ZBRA
|285
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +399.69 USD
Worst trade: -131 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +602.67 USD
Maximal consecutive loss: -340.99 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 5
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Darwinex-Live
|3.43 × 1048
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
VantageFXInternational-Live
|4.46 × 24
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
BCS5-Real
|6.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
PANDORA ALC — Governance automatizzata multi-asset e trading quantitativo
Pandora è un sistema di trading quantitativo multi-asset completamente automatizzato, sviluppato utilizzando MQL5 e Python. Il sistema integra un motore proprietario di gestione adattiva del portafoglio e del rischio (ALC), progettato per preservare il capitale e massimizzare la crescita con protezione del margine.
🏛 Architettura e logica operativa
A differenza dei tradizionali Expert Advisor (EA), Pandora non si limita a eseguire pattern tecnici su un singolo grafico, ma opera come un vero e proprio sistema di gestione del portafoglio:
Controllo adattivo della leva finanziaria (ALC): il sistema monitora costantemente il valore massimo raggiunto dal conto (High Water Mark, HWM) e calcola in tempo reale un moltiplicatore di dimensionamento dinamico (PND_ALC_Mult). Nelle fasi di drawdown o di forte volatilità sistemica, il dimensionamento viene progressivamente ridotto fino all'eliminazione temporanea dei nuovi ordini (Hard Risk-Off).
Gestione del rischio di cluster: l'esposizione viene monitorata per classe di attività (indici globali, metalli ed energia, forex e singole azioni). Quando la correlazione tra gli strumenti supera le soglie, l'ALC esclude automaticamente i singoli cluster.
Motore di whitelist algoritmico: il segmento azionario (azioni singole) viene filtrato dinamicamente. Vengono eseguiti solo i titoli inseriti nella whitelist, classificati in base alla direzione direzionale (LONG/SHORT) in base alla forza relativa e al momentum.
🛡 Protezione del capitale e misure di salvaguardia operative
La massima priorità di Pandora è il rigoroso controllo del rischio sistemico:
Zero Martingale / Zero Grid: Nessun utilizzo di strategie ad alto rischio (martingala, griglie illimitate o posizioni aperte di recupero).
Stop Loss e Take Profit dinamici: ogni singolo ordine è protetto dall'esecuzione tramite Stop Loss e Take Profit calcolati in base alla volatilità del mercato (ATR).
Spread e costi di veto: l'algoritmo calcola costantemente la media giornaliera di spread e commissioni; se i costi operativi superano la soglia di rendimento atteso Take Profit, l'operazione viene annullata prima di essere inviata al mercato.
Trailing Stop e Break-Even dinamici: gestione avanzata del profitto latente con passaggio automatico al punto di pareggio per eliminare il rischio di posizione una volta raggiunto l'obiettivo.
Chiusura del fine settimana: Chiudete o coprite le posizioni venerdì sera per eliminare il rischio di gap all'apertura del mercato lunedì.
📊 Specifiche tecniche del segnale
Mercati negoziati: principali coppie di valute Forex, coppie cross, indici azionari (SP500, NAS100, DE40, JP225), materie prime (oro, argento, petrolio) e titoli azionari statunitensi (whitelist).
Stile di trading: Quantitativo multi-asset / Swing trading e trading intraday.
Frequenza di negoziazione: adattiva (dal filtraggio ad alta frequenza al blocco completo delle negoziazioni in un regime di riduzione del rischio).
Leva consigliata: 1:30 o superiore.
Deposito minimo consigliato: 1.000 USD (per garantire la corretta replicabilità dei lotti sui singoli titoli).
⚠️ Consigli per gli abbonati
Per garantire le migliori prestazioni e un'esecuzione ottimale degli ordini, si consiglia di copiare il segnale sul broker di segnali utilizzando un VPS con latenza inferiore a 10 ms.
Assicurati di impostare il tipo di conto (RAW/ECN) per ridurre al minimo lo slippage sugli asset a bassa liquidità.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
1
100%
28
67%
100%
2.19
27.56
USD
USD
0%
1:200