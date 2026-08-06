СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JrG4Groups Resources
Juanri Tarigan

JrG4Groups Resources

Juanri Tarigan
Juanri Tarigan

Juanri Tarigan

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
Headway-Real
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
92 (68.65%)
Убыточных трейдов:
42 (31.34%)
Лучший трейд:
76.54 USD
Худший трейд:
-11.89 USD
Общая прибыль:
275.47 USD (4 294 pips)
Общий убыток:
-123.41 USD (7 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (11.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.09 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
99.82%
Макс. загрузка депозита:
55.33%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
155
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
40 (29.85%)
Коротких трейдов:
94 (70.15%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-58.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.76 USD (9)
Прирост в месяц:
6.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.74 USD
Максимальная:
58.76 USD (2.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.53% (58.76 USD)
По эквити:
23.42% (236.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 44
USDJPY 41
XAUUSD 21
GBPUSD 20
AUDUSD 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 27
USDJPY 102
XAUUSD 1
GBPUSD 15
AUDUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1K
USDJPY -3.3K
XAUUSD -251
GBPUSD -471
AUDUSD -359
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.54 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.08 USD
Макс. убыток в серии: -58.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
RoboForex-ECN-3
1.00 × 5
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
Headway-Real
1.22 × 305
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.38 × 34
RoboForex-Prime
1.69 × 26
еще 41...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

"Join our trading signal program and experience a smarter way to grow your portfolio. Our strategy uses a carefully optimized martingale approach with strict risk controls, ensuring your capital is protected while maximizing potential returns."

"Let your money work harder for you. With our safe martingale-based trading signals, you’ll benefit from consistent opportunities, disciplined risk management, and a proven system designed to deliver steady growth."

"We’re not just offering signals — we’re offering a partnership. Our safe martingale strategy is built on transparency, precision, and risk-limited execution, giving you the confidence to invest and the clarity to track your success."

by.Juanri Tarigan.MBA


Нет отзывов
2026.08.07 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 11:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JrG4Groups Resources
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
1.1K
USD
1
100%
134
68%
100%
2.23
1.13
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.