- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|USDJPY
|41
|XAUUSD
|21
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|27
|USDJPY
|102
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1K
|USDJPY
|-3.3K
|XAUUSD
|-251
|GBPUSD
|-471
|AUDUSD
|-359
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 5
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
Headway-Real
|1.22 × 305
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.38 × 34
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
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by.Juanri Tarigan.MBA
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