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Juanri Tarigan

JrG4Groups Resources

Juanri Tarigan
Juanri Tarigan

Juanri Tarigan

0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
增长自 2026 32%
Headway-Real
1:500

当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。

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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
367
盈利交易:
253 (68.93%)
亏损交易:
114 (31.06%)
最好交易:
76.54 USD
最差交易:
-15.28 USD
毛利:
640.15 USD (11 745 pips)
毛利亏损:
-220.20 USD (13 506 pips)
最大连续赢利:
30 (11.08 USD)
最大连续盈利:
107.09 USD (7)
夏普比率:
0.17
交易活动:
99.82%
最大入金加载:
372.51%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
410
平均持有时间:
6 小时
采收率:
7.15
长期交易:
174 (47.41%)
短期交易:
193 (52.59%)
利润因子:
2.91
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
2.53 USD
平均损失:
-1.93 USD
最大连续失误:
12 (-19.87 USD)
最大连续亏损:
-58.76 USD (9)
每月增长:
31.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.74 USD
最大值:
58.76 USD (2.53%)
相对跌幅:
结余:
3.02% (39.67 USD)
净值:
78.94% (1 109.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 95
EURUSD 68
GBPUSD 44
AUDCAD 28
AUDUSD 27
USDCAD 25
EURCHF 24
XAUUSD 21
EURGBP 15
NZDCHF 11
GBPCHF 9
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 164
EURUSD 45
GBPUSD 52
AUDCAD 45
AUDUSD 36
USDCAD 11
EURCHF 24
XAUUSD 1
EURGBP 21
NZDCHF 10
GBPCHF 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -3.7K
EURUSD 1.6K
GBPUSD -681
AUDCAD -499
AUDUSD -349
USDCAD 700
EURCHF 630
XAUUSD -251
EURGBP 204
NZDCHF 312
GBPCHF 241
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +76.54 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +11.08 USD
最大连续亏损: -19.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
RoboForex-ECN-3
0.83 × 6
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
Headway-Real
1.22 × 305
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.38 × 34
RoboForex-Prime
1.69 × 26
VantageInternational-Live 12
1.85 × 13
41 更多...
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"We’re not just offering signals — we’re offering a partnership. Our safe martingale strategy is built on transparency, precision, and risk-limited execution, giving you the confidence to invest and the clarity to track your success."

by.Juanri Tarigan.MBA


没有评论
2026.08.13 03:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.13 02:43
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 21:42
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 18:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 11:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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