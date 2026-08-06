当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|95
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|44
|AUDCAD
|28
|AUDUSD
|27
|USDCAD
|25
|EURCHF
|24
|XAUUSD
|21
|EURGBP
|15
|NZDCHF
|11
|GBPCHF
|9
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|164
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|52
|AUDCAD
|45
|AUDUSD
|36
|USDCAD
|11
|EURCHF
|24
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|21
|NZDCHF
|10
|GBPCHF
|11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-3.7K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-681
|AUDCAD
|-499
|AUDUSD
|-349
|USDCAD
|700
|EURCHF
|630
|XAUUSD
|-251
|EURGBP
|204
|NZDCHF
|312
|GBPCHF
|241
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
RoboForex-ECN-3
|0.83 × 6
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
Headway-Real
|1.22 × 305
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.38 × 34
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
VantageInternational-Live 12
|1.85 × 13
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by.Juanri Tarigan.MBA