- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
7 (53.84%)
Убыточных трейдов:
6 (46.15%)
Лучший трейд:
125.85 USD
Худший трейд:
-51.68 USD
Общая прибыль:
592.05 USD (23 579 pips)
Общий убыток:
-262.52 USD (11 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (381.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
381.86 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
65.47%
Макс. загрузка депозита:
1.95%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.23
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
25.35 USD
Средняя прибыль:
84.58 USD
Средний убыток:
-43.75 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-102.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.08 USD (2)
Прирост в месяц:
29.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.27 USD
Максимальная:
102.08 USD (7.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.15% (101.27 USD)
По эквити:
4.50% (47.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|330
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.85 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +381.86 USD
Макс. убыток в серии: -102.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
H.J.P279.ID
*Build Profit Through Systems, Not Speculation.*
HURIP JAYA PROFIT 279 INDONESIA https://t.me/HuripJayaProfit operates as a trading community that prioritizes professional copy trading and trading psychology guidance, helping traders make decisions in a disciplined and calculated manner.
We implement clear risk management principles:
* Maximum daily drawdown: *5%*
* Maximum monthly drawdown: *10%*
* Risk per position: *1-2,5%%*
* Dynamic lot sizes adjusted to market conditions
With this approach, we target growth of over 10%++ per month while maintaining account stability through discipline and risk management.
*Sustainable trading is built on discipline, patience, and risk management—not luck.*
*Trading yang berkelanjutan dibangun dari disiplin, kesabaran, dan manajemen risiko—bukan dari keberuntungan.*
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
13
53%
65%
2.25
25.35
USD
USD
9%
1:500