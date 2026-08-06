- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9 770
Прибыльных трейдов:
5 370 (54.96%)
Убыточных трейдов:
4 400 (45.04%)
Лучший трейд:
478 800.00 USD
Худший трейд:
-142 597.06 USD
Общая прибыль:
20 019 188.29 USD (48 371 705 pips)
Общий убыток:
-11 632 486.27 USD (52 072 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (6 075.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 153 710.70 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
847
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.18
Длинных трейдов:
4 996 (51.14%)
Коротких трейдов:
4 774 (48.86%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
858.41 USD
Средняя прибыль:
3 727.97 USD
Средний убыток:
-2 643.75 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-913 349.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-913 349.44 USD (11)
Прирост в месяц:
6.94%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48 992.33 USD
Максимальная:
913 349.44 USD (1.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.71% (913 349.44 USD)
По эквити:
7.40% (3 940 779.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD.c
|6445
|XAUUSD.UScent
|3325
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD.c
|4.5M
|XAUUSD.UScent
|3.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD.c
|-3.6M
|XAUUSD.UScent
|-59K
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +478 800.00 USD
Худший трейд: -142 597 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +6 075.29 USD
Макс. убыток в серии: -913 349.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
53M
USD
USD
9
91%
9 770
54%
100%
1.72
858.41
USD
USD
7%
1:500