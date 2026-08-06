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Сигналы / MetaTrader 5 / LXD 8100
Guo Yue Shen

LXD 8100

Guo Yue Shen
Guo Yue Shen

Guo Yue Shen

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 17%
GinzoNetwork-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9 770
Прибыльных трейдов:
5 370 (54.96%)
Убыточных трейдов:
4 400 (45.04%)
Лучший трейд:
478 800.00 USD
Худший трейд:
-142 597.06 USD
Общая прибыль:
20 019 188.29 USD (48 371 705 pips)
Общий убыток:
-11 632 486.27 USD (52 072 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (6 075.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 153 710.70 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
847
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.18
Длинных трейдов:
4 996 (51.14%)
Коротких трейдов:
4 774 (48.86%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
858.41 USD
Средняя прибыль:
3 727.97 USD
Средний убыток:
-2 643.75 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-913 349.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-913 349.44 USD (11)
Прирост в месяц:
6.94%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48 992.33 USD
Максимальная:
913 349.44 USD (1.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.71% (913 349.44 USD)
По эквити:
7.40% (3 940 779.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD.c 6445
XAUUSD.UScent 3325
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD.c 4.5M
XAUUSD.UScent 3.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD.c -3.6M
XAUUSD.UScent -59K
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +478 800.00 USD
Худший трейд: -142 597 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +6 075.29 USD
Макс. убыток в серии: -913 349.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 09:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LXD 8100
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
53M
USD
9
91%
9 770
54%
100%
1.72
858.41
USD
7%
1:500
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