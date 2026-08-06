- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 019
盈利交易:
5 507 (54.96%)
亏损交易:
4 512 (45.03%)
最好交易:
478 800.00 USD
最差交易:
-142 597.06 USD
毛利:
20 559 337.84 USD (49 109 808 pips)
毛利亏损:
-11 930 461.03 USD (52 852 597 pips)
最大连续赢利:
11 (6 075.29 USD)
最大连续盈利:
1 153 710.70 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
689
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
9.45
长期交易:
5 122 (51.12%)
短期交易:
4 897 (48.88%)
利润因子:
1.72
预期回报:
861.25 USD
平均利润:
3 733.31 USD
平均损失:
-2 644.16 USD
最大连续失误:
11 (-913 349.44 USD)
最大连续亏损:
-913 349.44 USD (11)
每月增长:
6.83%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
48 992.33 USD
最大值:
913 349.44 USD (1.57%)
相对跌幅:
结余:
1.71% (913 349.44 USD)
净值:
7.40% (3 940 779.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD.c
|6536
|XAUUSD.UScent
|3483
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD.c
|4.6M
|XAUUSD.UScent
|4.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD.c
|-3.7M
|XAUUSD.UScent
|-55K
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +478 800.00 USD
最差交易: -142 597 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +6 075.29 USD
最大连续亏损: -913 349.44 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
54M
USD
USD
9
89%
10 019
54%
100%
1.72
861.25
USD
USD
7%
1:500