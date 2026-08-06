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Guo Yue Shen

LXD 8100

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交易:
10 019
盈利交易:
5 507 (54.96%)
亏损交易:
4 512 (45.03%)
最好交易:
478 800.00 USD
最差交易:
-142 597.06 USD
毛利:
20 559 337.84 USD (49 109 808 pips)
毛利亏损:
-11 930 461.03 USD (52 852 597 pips)
最大连续赢利:
11 (6 075.29 USD)
最大连续盈利:
1 153 710.70 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
689
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
9.45
长期交易:
5 122 (51.12%)
短期交易:
4 897 (48.88%)
利润因子:
1.72
预期回报:
861.25 USD
平均利润:
3 733.31 USD
平均损失:
-2 644.16 USD
最大连续失误:
11 (-913 349.44 USD)
最大连续亏损:
-913 349.44 USD (11)
每月增长:
6.83%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
48 992.33 USD
最大值:
913 349.44 USD (1.57%)
相对跌幅:
结余:
1.71% (913 349.44 USD)
净值:
7.40% (3 940 779.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD.c 6536
XAUUSD.UScent 3483
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD.c 4.6M
XAUUSD.UScent 4.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD.c -3.7M
XAUUSD.UScent -55K
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
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最好交易: +478 800.00 USD
最差交易: -142 597 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +6 075.29 USD
最大连续亏损: -913 349.44 USD

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2026.08.06 09:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
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