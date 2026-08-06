- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21 747
Прибыльных трейдов:
12 178 (55.99%)
Убыточных трейдов:
9 569 (44.00%)
Лучший трейд:
112 343.04 USD
Худший трейд:
-250 427.20 USD
Общая прибыль:
4 621 903.36 USD (116 505 583 pips)
Общий убыток:
-3 333 943.36 USD (122 596 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (85.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
198 540.48 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.54%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
964
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
10 488 (48.23%)
Коротких трейдов:
11 259 (51.77%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
59.22 USD
Средняя прибыль:
379.53 USD
Средний убыток:
-348.41 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-15 524.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-494 198.40 USD (2)
Прирост в месяц:
3.71%
Годовой прогноз:
45.07%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.53 USD
Максимальная:
776 174.79 USD (25.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.05% (776 174.79 USD)
По эквити:
6.44% (1 233 958.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD.c
|15287
|XAUUSD.UScent
|6460
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD.c
|1.1M
|XAUUSD.UScent
|185K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD.c
|-6.1M
|XAUUSD.UScent
|-14K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +112 343.04 USD
Худший трейд: -250 427 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +85.19 USD
Макс. убыток в серии: -15 524.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
18M
USD
USD
17
97%
21 747
55%
100%
1.38
59.22
USD
USD
6%
1:500