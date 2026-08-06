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Сигналы / MetaTrader 5 / Zlz 8451
Guo Yue Shen

Zlz 8451

Guo Yue Shen
Guo Yue Shen

Guo Yue Shen

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 38%
GinzoNetwork-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21 747
Прибыльных трейдов:
12 178 (55.99%)
Убыточных трейдов:
9 569 (44.00%)
Лучший трейд:
112 343.04 USD
Худший трейд:
-250 427.20 USD
Общая прибыль:
4 621 903.36 USD (116 505 583 pips)
Общий убыток:
-3 333 943.36 USD (122 596 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (85.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
198 540.48 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.54%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
964
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
10 488 (48.23%)
Коротких трейдов:
11 259 (51.77%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
59.22 USD
Средняя прибыль:
379.53 USD
Средний убыток:
-348.41 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-15 524.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-494 198.40 USD (2)
Прирост в месяц:
3.71%
Годовой прогноз:
45.07%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.53 USD
Максимальная:
776 174.79 USD (25.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.05% (776 174.79 USD)
По эквити:
6.44% (1 233 958.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD.c 15287
XAUUSD.UScent 6460
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD.c 1.1M
XAUUSD.UScent 185K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD.c -6.1M
XAUUSD.UScent -14K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +112 343.04 USD
Худший трейд: -250 427 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +85.19 USD
Макс. убыток в серии: -15 524.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zlz 8451
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
18M
USD
17
97%
21 747
55%
100%
1.38
59.22
USD
6%
1:500
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