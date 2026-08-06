- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22 001
盈利交易:
12 316 (55.97%)
亏损交易:
9 685 (44.02%)
最好交易:
112 343.04 USD
最差交易:
-250 427.20 USD
毛利:
4 831 439.62 USD (117 246 598 pips)
毛利亏损:
-3 442 680.98 USD (123 370 278 pips)
最大连续赢利:
18 (85.19 USD)
最大连续盈利:
198 540.48 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.54%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
800
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.79
长期交易:
10 614 (48.24%)
短期交易:
11 387 (51.76%)
利润因子:
1.40
预期回报:
63.12 USD
平均利润:
392.29 USD
平均损失:
-355.47 USD
最大连续失误:
11 (-15 524.39 USD)
最大连续亏损:
-494 198.40 USD (2)
每月增长:
3.66%
年度预测:
44.42%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
5.53 USD
最大值:
776 174.79 USD (25.70%)
相对跌幅:
结余:
4.05% (776 174.79 USD)
净值:
6.44% (1 233 958.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD.c
|15382
|XAUUSD.UScent
|6619
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD.c
|1.1M
|XAUUSD.UScent
|257K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD.c
|-6.1M
|XAUUSD.UScent
|-1.1K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112 343.04 USD
最差交易: -250 427 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +85.19 USD
最大连续亏损: -15 524.39 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
39%
0
0
USD
USD
19M
USD
USD
17
97%
22 001
55%
100%
1.40
63.12
USD
USD
6%
1:500