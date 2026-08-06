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Guo Yue Shen

Zlz 8451

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交易:
22 001
盈利交易:
12 316 (55.97%)
亏损交易:
9 685 (44.02%)
最好交易:
112 343.04 USD
最差交易:
-250 427.20 USD
毛利:
4 831 439.62 USD (117 246 598 pips)
毛利亏损:
-3 442 680.98 USD (123 370 278 pips)
最大连续赢利:
18 (85.19 USD)
最大连续盈利:
198 540.48 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.54%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
800
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.79
长期交易:
10 614 (48.24%)
短期交易:
11 387 (51.76%)
利润因子:
1.40
预期回报:
63.12 USD
平均利润:
392.29 USD
平均损失:
-355.47 USD
最大连续失误:
11 (-15 524.39 USD)
最大连续亏损:
-494 198.40 USD (2)
每月增长:
3.66%
年度预测:
44.42%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
5.53 USD
最大值:
776 174.79 USD (25.70%)
相对跌幅:
结余:
4.05% (776 174.79 USD)
净值:
6.44% (1 233 958.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD.c 15382
XAUUSD.UScent 6619
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD.c 1.1M
XAUUSD.UScent 257K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD.c -6.1M
XAUUSD.UScent -1.1K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
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最好交易: +112 343.04 USD
最差交易: -250 427 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +85.19 USD
最大连续亏损: -15 524.39 USD

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2026.08.06 09:03
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USD
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22 001
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