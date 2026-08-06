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Сигналы / MetaTrader 5 / Zhn 0042
Guo Yue Shen

Zhn 0042

Guo Yue Shen
Guo Yue Shen

Guo Yue Shen

0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
GinzoNetwork-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 814
Прибыльных трейдов:
7 226 (52.30%)
Убыточных трейдов:
6 588 (47.69%)
Лучший трейд:
418 918.40 USD
Худший трейд:
-1 107 964.80 USD
Общая прибыль:
25 806 517.61 USD (7 207 655 pips)
Общий убыток:
-22 622 509.65 USD (7 294 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (11 776.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
926 902.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.78%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
216
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
7 432 (53.80%)
Коротких трейдов:
6 382 (46.20%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
230.49 USD
Средняя прибыль:
3 571.34 USD
Средний убыток:
-3 433.90 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-663.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 150 470.72 USD (15)
Прирост в месяц:
-24.36%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
537 792.41 USD
Максимальная:
8 150 470.72 USD (26.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.09% (8 150 470.72 USD)
По эквити:
21.10% (6 591 234.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.UScent 13814
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.UScent 3.2M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.UScent -87K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +418 918.40 USD
Худший трейд: -1 107 965 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +11 776.00 USD
Макс. убыток в серии: -663.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.89% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zhn 0042
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
23M
USD
27
99%
13 814
52%
100%
1.14
230.49
USD
26%
1:500
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