- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13 814
Прибыльных трейдов:
7 226 (52.30%)
Убыточных трейдов:
6 588 (47.69%)
Лучший трейд:
418 918.40 USD
Худший трейд:
-1 107 964.80 USD
Общая прибыль:
25 806 517.61 USD (7 207 655 pips)
Общий убыток:
-22 622 509.65 USD (7 294 926 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (11 776.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
926 902.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.78%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
216
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
7 432 (53.80%)
Коротких трейдов:
6 382 (46.20%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
230.49 USD
Средняя прибыль:
3 571.34 USD
Средний убыток:
-3 433.90 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-663.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 150 470.72 USD (15)
Прирост в месяц:
-24.36%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
537 792.41 USD
Максимальная:
8 150 470.72 USD (26.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.09% (8 150 470.72 USD)
По эквити:
21.10% (6 591 234.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|13814
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.UScent
|3.2M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.UScent
|-87K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +418 918.40 USD
Худший трейд: -1 107 965 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +11 776.00 USD
Макс. убыток в серии: -663.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
23M
USD
USD
27
99%
13 814
52%
100%
1.14
230.49
USD
USD
26%
1:500