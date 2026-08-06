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Guo Yue Shen

Zhn 0042

Guo Yue Shen
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交易:
13 935
盈利交易:
7 294 (52.34%)
亏损交易:
6 641 (47.66%)
最好交易:
418 918.40 USD
最差交易:
-1 107 964.80 USD
毛利:
25 932 879.74 USD (7 272 264 pips)
毛利亏损:
-22 661 686.98 USD (7 338 947 pips)
最大连续赢利:
13 (11 776.00 USD)
最大连续盈利:
926 902.00 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.78%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
256
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.40
长期交易:
7 495 (53.79%)
短期交易:
6 440 (46.21%)
利润因子:
1.14
预期回报:
234.75 USD
平均利润:
3 555.37 USD
平均损失:
-3 412.39 USD
最大连续失误:
31 (-663.60 USD)
最大连续亏损:
-8 150 470.72 USD (15)
每月增长:
-24.22%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
537 792.41 USD
最大值:
8 150 470.72 USD (26.09%)
相对跌幅:
结余:
26.09% (8 150 470.72 USD)
净值:
21.10% (6 591 234.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.UScent 13935
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.UScent 3.3M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.UScent -67K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +418 918.40 USD
最差交易: -1 107 965 USD
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最大连续失误: 15
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最大连续亏损: -663.60 USD

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2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.89% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
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USD
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52%
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