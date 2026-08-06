- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13 935
盈利交易:
7 294 (52.34%)
亏损交易:
6 641 (47.66%)
最好交易:
418 918.40 USD
最差交易:
-1 107 964.80 USD
毛利:
25 932 879.74 USD (7 272 264 pips)
毛利亏损:
-22 661 686.98 USD (7 338 947 pips)
最大连续赢利:
13 (11 776.00 USD)
最大连续盈利:
926 902.00 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.78%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
256
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.40
长期交易:
7 495 (53.79%)
短期交易:
6 440 (46.21%)
利润因子:
1.14
预期回报:
234.75 USD
平均利润:
3 555.37 USD
平均损失:
-3 412.39 USD
最大连续失误:
31 (-663.60 USD)
最大连续亏损:
-8 150 470.72 USD (15)
每月增长:
-24.22%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
537 792.41 USD
最大值:
8 150 470.72 USD (26.09%)
相对跌幅:
结余:
26.09% (8 150 470.72 USD)
净值:
21.10% (6 591 234.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|13935
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.UScent
|3.3M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.UScent
|-67K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +418 918.40 USD
最差交易: -1 107 965 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +11 776.00 USD
最大连续亏损: -663.60 USD
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无数据
没有评论
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
23M
USD
USD
27
99%
13 935
52%
100%
1.14
234.75
USD
USD
26%
1:500