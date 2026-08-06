- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 162
Прибыльных трейдов:
6 397 (57.31%)
Убыточных трейдов:
4 765 (42.69%)
Лучший трейд:
216 827.00 USD
Худший трейд:
-469 551.00 USD
Общая прибыль:
11 848 715.01 USD (51 032 269 pips)
Общий убыток:
-8 493 644.82 USD (55 308 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (15 558.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
399 471.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
1020
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
5 635 (50.48%)
Коротких трейдов:
5 527 (49.52%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
300.58 USD
Средняя прибыль:
1 852.23 USD
Средний убыток:
-1 782.51 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-353 004.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-934 225.50 USD (5)
Прирост в месяц:
3.44%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29 676.40 USD
Максимальная:
1 406 776.94 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.46% (1 406 776.94 USD)
По эквити:
8.72% (2 242 747.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD.c
|6755
|XAUUSD.UScent
|4406
|XAGUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD.c
|2.4M
|XAUUSD.UScent
|953K
|XAGUSD.UScent
|10
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD.c
|-4.2M
|XAUUSD.UScent
|-93K
|XAGUSD.UScent
|14
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +216 827.00 USD
Худший трейд: -469 551 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +15 558.11 USD
Макс. убыток в серии: -353 004.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
24M
USD
USD
9
92%
11 162
57%
100%
1.39
300.58
USD
USD
9%
1:500