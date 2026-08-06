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Сигналы / MetaTrader 5 / Mjxuke
Li Min Lin

Mjxuke

Li Min Lin
Li Min Lin

Li Min Lin

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 17%
GinzoNetwork-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 162
Прибыльных трейдов:
6 397 (57.31%)
Убыточных трейдов:
4 765 (42.69%)
Лучший трейд:
216 827.00 USD
Худший трейд:
-469 551.00 USD
Общая прибыль:
11 848 715.01 USD (51 032 269 pips)
Общий убыток:
-8 493 644.82 USD (55 308 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (15 558.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
399 471.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
1020
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
5 635 (50.48%)
Коротких трейдов:
5 527 (49.52%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
300.58 USD
Средняя прибыль:
1 852.23 USD
Средний убыток:
-1 782.51 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-353 004.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-934 225.50 USD (5)
Прирост в месяц:
3.44%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29 676.40 USD
Максимальная:
1 406 776.94 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.46% (1 406 776.94 USD)
По эквити:
8.72% (2 242 747.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD.c 6755
XAUUSD.UScent 4406
XAGUSD.UScent 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD.c 2.4M
XAUUSD.UScent 953K
XAGUSD.UScent 10
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD.c -4.2M
XAUUSD.UScent -93K
XAGUSD.UScent 14
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +216 827.00 USD
Худший трейд: -469 551 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +15 558.11 USD
Макс. убыток в серии: -353 004.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

木鸡之道
Нет отзывов
2026.08.06 09:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mjxuke
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
24M
USD
9
92%
11 162
57%
100%
1.39
300.58
USD
9%
1:500
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