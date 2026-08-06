- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 425
盈利交易:
6 538 (57.22%)
亏损交易:
4 887 (42.77%)
最好交易:
216 827.00 USD
最差交易:
-469 551.00 USD
毛利:
12 233 509.62 USD (51 853 402 pips)
毛利亏损:
-8 721 925.87 USD (56 240 628 pips)
最大连续赢利:
12 (15 558.11 USD)
最大连续盈利:
399 471.50 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.22%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
825
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.46
长期交易:
5 768 (50.49%)
短期交易:
5 657 (49.51%)
利润因子:
1.40
预期回报:
307.36 USD
平均利润:
1 871.14 USD
平均损失:
-1 784.72 USD
最大连续失误:
10 (-353 004.70 USD)
最大连续亏损:
-934 225.50 USD (5)
每月增长:
3.17%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
29 676.40 USD
最大值:
1 426 148.07 USD (18.65%)
相对跌幅:
结余:
5.46% (1 406 776.94 USD)
净值:
8.72% (2 242 747.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD.c
|6867
|XAUUSD.UScent
|4557
|XAGUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD.c
|2.4M
|XAUUSD.UScent
|1.1M
|XAGUSD.UScent
|10
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD.c
|-4.3M
|XAUUSD.UScent
|-87K
|XAGUSD.UScent
|14
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +216 827.00 USD
最差交易: -469 551 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +15 558.11 USD
最大连续亏损: -353 004.70 USD
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木鸡之道
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
25M
USD
USD
10
92%
11 425
57%
100%
1.40
307.36
USD
USD
9%
1:500