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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldEdge Prop Firm 100K Signal2
Chi Sang Lai

GoldEdge Prop Firm 100K Signal2

Chi Sang Lai
Chi Sang Lai

Chi Sang Lai

5 (5)
🚀 Hello traders!
I’m excited to introduce the complete GoldEdge EA Series for MT5!
Whether you want to learn and test with our free version, GoldEdge Spark, or dominate the markets with our specialized premium EAs, we have a solution for you.
4 продукта 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
FTMO-Server
1:30
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
27 (75.00%)
Убыточных трейдов:
9 (25.00%)
Лучший трейд:
79.92 USD
Худший трейд:
-23.02 USD
Общая прибыль:
358.21 USD (8 391 pips)
Общий убыток:
-50.88 USD (1 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (15.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.64 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.35
Длинных трейдов:
8 (22.22%)
Коротких трейдов:
28 (77.78%)
Профит фактор:
7.04
Мат. ожидание:
8.54 USD
Средняя прибыль:
13.27 USD
Средний убыток:
-5.65 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-23.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.02 USD (1)
Прирост в месяц:
0.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 USD
Максимальная:
23.02 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (23.02 USD)
По эквити:
0.10% (102.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 22
EURCAD 10
GBPUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 84
EURCAD 209
GBPUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 3.6K
EURCAD 2.9K
GBPUSD 344
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.92 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +15.70 USD
Макс. убыток в серии: -23.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.02 × 60
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GoldEdge Matrix Prop Firm 100K Signal2
Нет отзывов
2026.08.07 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 06:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 06:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldEdge Prop Firm 100K Signal2
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
100K
USD
2
100%
36
75%
100%
7.04
8.54
USD
0%
1:30
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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