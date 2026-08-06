- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
27 (75.00%)
Убыточных трейдов:
9 (25.00%)
Лучший трейд:
79.92 USD
Худший трейд:
-23.02 USD
Общая прибыль:
358.21 USD (8 391 pips)
Общий убыток:
-50.88 USD (1 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (15.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.64 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.35
Длинных трейдов:
8 (22.22%)
Коротких трейдов:
28 (77.78%)
Профит фактор:
7.04
Мат. ожидание:
8.54 USD
Средняя прибыль:
13.27 USD
Средний убыток:
-5.65 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-23.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.02 USD (1)
Прирост в месяц:
0.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 USD
Максимальная:
23.02 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (23.02 USD)
По эквити:
0.10% (102.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|22
|EURCAD
|10
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|84
|EURCAD
|209
|GBPUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|3.6K
|EURCAD
|2.9K
|GBPUSD
|344
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.92 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +15.70 USD
Макс. убыток в серии: -23.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Tickmill-Live
|0.02 × 60
GoldEdge Matrix Prop Firm 100K Signal2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
2
100%
36
75%
100%
7.04
8.54
USD
USD
0%
1:30