- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
36 (75.00%)
亏损交易:
12 (25.00%)
最好交易:
79.92 USD
最差交易:
-23.02 USD
毛利:
397.69 USD (10 246 pips)
毛利亏损:
-57.75 USD (1 862 pips)
最大连续赢利:
4 (15.70 USD)
最大连续盈利:
88.64 USD (2)
夏普比率:
0.45
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
14.77
长期交易:
20 (41.67%)
短期交易:
28 (58.33%)
利润因子:
6.89
预期回报:
7.08 USD
平均利润:
11.05 USD
平均损失:
-4.81 USD
最大连续失误:
1 (-23.02 USD)
最大连续亏损:
-23.02 USD (1)
每月增长:
0.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.46 USD
最大值:
23.02 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.02% (23.02 USD)
净值:
0.10% (102.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|10
|GBPUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|117
|EURCAD
|209
|GBPUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.1K
|EURCAD
|2.9K
|GBPUSD
|344
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.92 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +15.70 USD
最大连续亏损: -23.02 USD
GoldEdge Matrix Prop Firm 100K Signal2
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
2
100%
48
75%
100%
6.88
7.08
USD
USD
0%
1:30