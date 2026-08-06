- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 926
Прибыльных трейдов:
1 752 (90.96%)
Убыточных трейдов:
174 (9.03%)
Лучший трейд:
3.09 USD
Худший трейд:
-2.94 USD
Общая прибыль:
45.62 USD (4 076 pips)
Общий убыток:
-26.84 USD (2 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
123 (1.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.84 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
98.99%
Макс. загрузка депозита:
15.70%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
1936
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
2.19
Длинных трейдов:
737 (38.27%)
Коротких трейдов:
1 189 (61.73%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
0.03 USD
Средний убыток:
-0.15 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-0.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.59 USD (4)
Прирост в месяц:
3.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
8.59 USD (1.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.38% (8.59 USD)
По эквити:
5.17% (31.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1926
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.09 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1.66 USD
Макс. убыток в серии: -0.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCC1-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
We trade forex in scalping
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
619
USD
USD
1
99%
1 926
90%
99%
1.69
0.01
USD
USD
5%
1:500