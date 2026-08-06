- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 790
盈利交易:
2 534 (90.82%)
亏损交易:
256 (9.18%)
最好交易:
3.09 USD
最差交易:
-2.94 USD
毛利:
66.79 USD (5 969 pips)
毛利亏损:
-40.56 USD (3 954 pips)
最大连续赢利:
123 (1.66 USD)
最大连续盈利:
8.84 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
98.99%
最大入金加载:
15.70%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
2685
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
3.05
长期交易:
937 (33.58%)
短期交易:
1 853 (66.42%)
利润因子:
1.65
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
0.03 USD
平均损失:
-0.16 USD
最大连续失误:
6 (-0.08 USD)
最大连续亏损:
-8.59 USD (4)
每月增长:
4.37%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
8.59 USD (1.38%)
相对跌幅:
结余:
1.38% (8.59 USD)
净值:
5.17% (31.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2790
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.09 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1.66 USD
最大连续亏损: -0.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCC1-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
627
USD
USD
2
98%
2 790
90%
99%
1.64
0.01
USD
USD
5%
1:500