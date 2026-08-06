Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 10 0.00 × 15 VantageInternational-Live 19 0.00 × 1 VTMarkets-Live 3 1.25 × 155 CapitalPointTrading-MT5-4 3.69 × 81 Earnex-Trade 3.73 × 1916 ICMarketsSC-MT5-6 4.66 × 73 PUPrime-Live 8.03 × 39 XMGlobal-MT5 12 10.29 × 21 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика