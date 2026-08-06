- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
20 (71.42%)
Убыточных трейдов:
8 (28.57%)
Лучший трейд:
2.53 USD
Худший трейд:
-2.71 USD
Общая прибыль:
30.39 USD (1 382 pips)
Общий убыток:
-16.36 USD (591 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.53 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
3.60%
Макс. загрузка депозита:
6.52%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
2.50
Длинных трейдов:
20 (71.43%)
Коротких трейдов:
8 (28.57%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.52 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.05 USD (3)
Прирост в месяц:
13.79%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
5.61 USD (9.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.41% (5.47 USD)
По эквити:
3.13% (1.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|0
|EURUSD
|-5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|528
|USDCHF
|313
|NZDUSD
|204
|AUDUSD
|-43
|USDCAD
|12
|EURUSD
|-223
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.53 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.53 USD
Макс. убыток в серии: -5.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
VantageInternational-Live 19
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|1.25 × 155
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.69 × 81
|
Earnex-Trade
|3.73 × 1916
|
ICMarketsSC-MT5-6
|4.66 × 73
|
PUPrime-Live
|8.03 × 39
|
XMGlobal-MT5 12
|10.29 × 21
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
5
21%
28
71%
4%
1.85
0.50
USD
USD
9%
1:500