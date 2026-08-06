СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / HuuVan
Tran Huu Thuan

HuuVan

Tran Huu Thuan
Tran Huu Thuan

Tran Huu Thuan

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 28%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
20 (71.42%)
Убыточных трейдов:
8 (28.57%)
Лучший трейд:
2.53 USD
Худший трейд:
-2.71 USD
Общая прибыль:
30.39 USD (1 382 pips)
Общий убыток:
-16.36 USD (591 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.53 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
3.60%
Макс. загрузка депозита:
6.52%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
2.50
Длинных трейдов:
20 (71.43%)
Коротких трейдов:
8 (28.57%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.52 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.05 USD (3)
Прирост в месяц:
13.79%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
5.61 USD (9.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.41% (5.47 USD)
По эквити:
3.13% (1.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 8
USDCHF 8
NZDUSD 4
AUDUSD 3
USDCAD 3
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 10
USDCHF 7
NZDUSD 4
AUDUSD -1
USDCAD 0
EURUSD -5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 528
USDCHF 313
NZDUSD 204
AUDUSD -43
USDCAD 12
EURUSD -223
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.53 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.53 USD
Макс. убыток в серии: -5.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 15
VantageInternational-Live 19
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
1.25 × 155
CapitalPointTrading-MT5-4
3.69 × 81
Earnex-Trade
3.73 × 1916
ICMarketsSC-MT5-6
4.66 × 73
PUPrime-Live
8.03 × 39
XMGlobal-MT5 12
10.29 × 21
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Hi
Нет отзывов
2026.08.06 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HuuVan
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
64
USD
5
21%
28
71%
4%
1.85
0.50
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.