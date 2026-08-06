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Signals / MetaTrader 5 / HuuVan
Tran Huu Thuan

HuuVan

Tran Huu Thuan
Tran Huu Thuan

Tran Huu Thuan

0 reviews
Reliability
5 weeks
0 / 0 USD
growth since 2026 27%
NeotechFinancialServices-Live
1:500

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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
27
Profit Trades:
19 (70.37%)
Loss Trades:
8 (29.63%)
Best trade:
2.53 USD
Worst trade:
-2.71 USD
Gross Profit:
29.70 USD (1 355 pips)
Gross Loss:
-16.22 USD (591 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (6.84 USD)
Maximal consecutive profit:
6.84 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading activity:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
51 minutes
Recovery Factor:
2.40
Long Trades:
19 (70.37%)
Short Trades:
8 (29.63%)
Profit Factor:
1.83
Expected Payoff:
0.50 USD
Average Profit:
1.56 USD
Average Loss:
-2.03 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-5.05 USD)
Maximal consecutive loss:
-5.05 USD (3)
Monthly growth:
25.45%
Algo trading:
22%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.14 USD
Maximal:
5.61 USD (9.65%)
Relative drawdown:
By Balance:
9.41% (5.47 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 8
USDCHF 7
NZDUSD 4
AUDUSD 3
USDCAD 3
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 10
USDCHF 6
NZDUSD 4
AUDUSD -1
USDCAD 0
EURUSD -5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 528
USDCHF 286
NZDUSD 204
AUDUSD -43
USDCAD 12
EURUSD -223
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2.53 USD
Worst trade: -3 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +6.84 USD
Maximal consecutive loss: -5.05 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "NeotechFinancialServices-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

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Hi
No reviews
2026.08.06 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register