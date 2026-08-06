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- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
27
Profit Trades:
19 (70.37%)
Loss Trades:
8 (29.63%)
Best trade:
2.53 USD
Worst trade:
-2.71 USD
Gross Profit:
29.70 USD (1 355 pips)
Gross Loss:
-16.22 USD (591 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (6.84 USD)
Maximal consecutive profit:
6.84 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading activity:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
51 minutes
Recovery Factor:
2.40
Long Trades:
19 (70.37%)
Short Trades:
8 (29.63%)
Profit Factor:
1.83
Expected Payoff:
0.50 USD
Average Profit:
1.56 USD
Average Loss:
-2.03 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-5.05 USD)
Maximal consecutive loss:
-5.05 USD (3)
Monthly growth:
25.45%
Algo trading:
22%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.14 USD
Maximal:
5.61 USD (9.65%)
Relative drawdown:
By Balance:
9.41% (5.47 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|7
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|0
|EURUSD
|-5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|528
|USDCHF
|286
|NZDUSD
|204
|AUDUSD
|-43
|USDCAD
|12
|EURUSD
|-223
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2.53 USD
Worst trade: -3 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +6.84 USD
Maximal consecutive loss: -5.05 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "NeotechFinancialServices-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
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