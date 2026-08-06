- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
21 (72.41%)
亏损交易:
8 (27.59%)
最好交易:
2.53 USD
最差交易:
-2.71 USD
毛利:
31.29 USD (1 426 pips)
毛利亏损:
-16.50 USD (591 pips)
最大连续赢利:
6 (8.43 USD)
最大连续盈利:
8.43 USD (6)
夏普比率:
0.43
交易活动:
2.42%
最大入金加载:
8.59%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
2.64
长期交易:
20 (68.97%)
短期交易:
9 (31.03%)
利润因子:
1.90
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-2.06 USD
最大连续失误:
3 (-5.05 USD)
最大连续亏损:
-5.05 USD (3)
每月增长:
15.14%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
5.61 USD (9.65%)
相对跌幅:
结余:
9.41% (5.47 USD)
净值:
3.13% (1.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|0
|EURUSD
|-5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|572
|USDCHF
|313
|NZDUSD
|204
|AUDUSD
|-43
|USDCAD
|12
|EURUSD
|-223
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.53 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.43 USD
最大连续亏损: -5.05 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
6
20%
29
72%
2%
1.89
0.51
USD
USD
9%
1:500