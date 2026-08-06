信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HuuVan
Tran Huu Thuan

HuuVan

Tran Huu Thuan
Tran Huu Thuan

Tran Huu Thuan

0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 30%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
29
盈利交易:
21 (72.41%)
亏损交易:
8 (27.59%)
最好交易:
2.53 USD
最差交易:
-2.71 USD
毛利:
31.29 USD (1 426 pips)
毛利亏损:
-16.50 USD (591 pips)
最大连续赢利:
6 (8.43 USD)
最大连续盈利:
8.43 USD (6)
夏普比率:
0.43
交易活动:
2.42%
最大入金加载:
8.59%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
2.64
长期交易:
20 (68.97%)
短期交易:
9 (31.03%)
利润因子:
1.90
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-2.06 USD
最大连续失误:
3 (-5.05 USD)
最大连续亏损:
-5.05 USD (3)
每月增长:
15.14%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
5.61 USD (9.65%)
相对跌幅:
结余:
9.41% (5.47 USD)
净值:
3.13% (1.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 4
AUDUSD 3
USDCAD 3
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 10
USDCHF 7
NZDUSD 4
AUDUSD -1
USDCAD 0
EURUSD -5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 572
USDCHF 313
NZDUSD 204
AUDUSD -43
USDCAD 12
EURUSD -223
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.53 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.43 USD
最大连续亏损: -5.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NeotechFinancialServices-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 10
0.00 × 15
VantageInternational-Live 19
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
1.25 × 155
CapitalPointTrading-MT5-4
3.69 × 81
Earnex-Trade
3.73 × 1924
ICMarketsSC-MT5-6
4.66 × 73
PUPrime-Live
8.03 × 39
XMGlobal-MT5 12
10.29 × 21
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Hi
没有评论
2026.08.06 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HuuVan
每月30 USD
30%
0
0
USD
65
USD
6
20%
29
72%
2%
1.89
0.51
USD
9%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载