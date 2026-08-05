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Сигналы / MetaTrader 4 / S10P
Sin Yee Lau

S10P

Sin Yee Lau
Sin Yee Lau

Sin Yee Lau

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -2%
VantageMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
461
Прибыльных трейдов:
186 (40.34%)
Убыточных трейдов:
275 (59.65%)
Лучший трейд:
22.44 USD
Худший трейд:
-10.55 USD
Общая прибыль:
762.97 USD (76 210 pips)
Общий убыток:
-812.05 USD (80 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (65.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.46 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
7.86%
Макс. загрузка депозита:
5.71%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
461
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
237 (51.41%)
Коротких трейдов:
224 (48.59%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
4.10 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-47.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.61 USD (18)
Прирост в месяц:
-2.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.83 USD
Максимальная:
164.36 USD (6.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.76% (164.36 USD)
По эквити:
0.70% (16.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 458
GBPNZD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. -49
GBPNZD 0
GBPUSD 0
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. -4.3K
GBPNZD -42
GBPUSD -9
EURUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.44 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +65.46 USD
Макс. убыток в серии: -47.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 44
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
VantageInternational-Live 5
0.82 × 56
VantageInternational-Live 8
0.92 × 212
VantageInternational-Live 18
0.96 × 91
VantageInternational-Live 2
1.17 × 96
GoMarkets-Real 10
1.40 × 340
TMGM.TradeMax-Live8
1.92 × 13
VantageInternational-Live 11
2.45 × 101
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
VantageInternational-Live 9
11.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.07 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 16:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
S10P
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
2.3K
USD
1
100%
461
40%
8%
0.93
-0.11
USD
7%
1:500
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