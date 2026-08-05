- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
461
Прибыльных трейдов:
186 (40.34%)
Убыточных трейдов:
275 (59.65%)
Лучший трейд:
22.44 USD
Худший трейд:
-10.55 USD
Общая прибыль:
762.97 USD (76 210 pips)
Общий убыток:
-812.05 USD (80 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (65.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.46 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
7.86%
Макс. загрузка депозита:
5.71%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
461
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
237 (51.41%)
Коротких трейдов:
224 (48.59%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
4.10 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-47.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.61 USD (18)
Прирост в месяц:
-2.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.83 USD
Максимальная:
164.36 USD (6.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.76% (164.36 USD)
По эквити:
0.70% (16.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|458
|GBPNZD
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|-49
|GBPNZD
|0
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|-4.3K
|GBPNZD
|-42
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|-17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.44 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +65.46 USD
Макс. убыток в серии: -47.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
GoMarkets-Real 10
|1.40 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
100%
461
40%
8%
0.93
-0.11
USD
USD
7%
1:500