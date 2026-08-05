- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
461
盈利交易:
186 (40.34%)
亏损交易:
275 (59.65%)
最好交易:
22.44 USD
最差交易:
-10.55 USD
毛利:
762.97 USD (76 210 pips)
毛利亏损:
-812.05 USD (80 654 pips)
最大连续赢利:
9 (65.46 USD)
最大连续盈利:
65.46 USD (9)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
6.83%
最大入金加载:
5.71%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
461
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-0.30
长期交易:
237 (51.41%)
短期交易:
224 (48.59%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.11 USD
平均利润:
4.10 USD
平均损失:
-2.95 USD
最大连续失误:
21 (-47.91 USD)
最大连续亏损:
-68.61 USD (18)
每月增长:
-2.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
123.83 USD
最大值:
164.36 USD (6.76%)
相对跌幅:
结余:
6.76% (164.36 USD)
净值:
0.70% (16.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|458
|GBPNZD
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|-49
|GBPNZD
|0
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|-4.3K
|GBPNZD
|-42
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|-17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.44 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +65.46 USD
最大连续亏损: -47.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
GoMarkets-Real 10
|1.40 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
100%
461
40%
7%
0.93
-0.11
USD
USD
7%
1:500