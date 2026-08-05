- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
30 (66.66%)
Убыточных трейдов:
15 (33.33%)
Лучший трейд:
176.82 USD
Худший трейд:
-95.28 USD
Общая прибыль:
844.09 USD (47 280 pips)
Общий убыток:
-475.89 USD (30 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (473.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
473.73 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
17.76%
Макс. загрузка депозита:
0.65%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
28 (62.22%)
Коротких трейдов:
17 (37.78%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
8.18 USD
Средняя прибыль:
28.14 USD
Средний убыток:
-31.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-91.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.26 USD (4)
Прирост в месяц:
7.36%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
251.38 USD
Максимальная:
253.59 USD (5.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (253.59 USD)
По эквити:
1.24% (66.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +176.82 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +473.73 USD
Макс. убыток в серии: -91.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
GTCGlobalSA-Server 3
|4.58 × 62
|
ThreeTrader-Live
|6.72 × 299
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
GoMarkets-Live
|11.92 × 300
|
Exness-MT5Real11
|12.19 × 181
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
4
93%
45
66%
18%
1.77
8.18
USD
USD
5%
1:500