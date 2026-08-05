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Сигналы / MetaTrader 5 / MA Diana Finex 5K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Diana Finex 5K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

I'm a Private Fund Manager & Educator with the concept of #TradingTenangSenang in Forex, Gold, Index, Stock & Cryptocurrency market | Target 30% per Year (min) | 0818212989 (WA) | https://simanjuntaknovry.com | FB/IG/Youtube/TikTok/Telegram= @simanjuntaknovry Group: https://t.me/tradingtenangsenang
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
30 (66.66%)
Убыточных трейдов:
15 (33.33%)
Лучший трейд:
176.82 USD
Худший трейд:
-95.28 USD
Общая прибыль:
844.09 USD (47 280 pips)
Общий убыток:
-475.89 USD (30 126 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (473.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
473.73 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
17.76%
Макс. загрузка депозита:
0.65%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
28 (62.22%)
Коротких трейдов:
17 (37.78%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
8.18 USD
Средняя прибыль:
28.14 USD
Средний убыток:
-31.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-91.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.26 USD (4)
Прирост в месяц:
7.36%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
251.38 USD
Максимальная:
253.59 USD (5.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (253.59 USD)
По эквити:
1.24% (66.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +176.82 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +473.73 USD
Макс. убыток в серии: -91.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
GTCGlobalSA-Server 3
4.58 × 62
ThreeTrader-Live
6.72 × 299
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
GoMarkets-Live
11.92 × 300
Exness-MT5Real11
12.19 × 181
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Нет отзывов
2026.08.06 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MA Diana Finex 5K
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
5.4K
USD
4
93%
45
66%
18%
1.77
8.18
USD
5%
1:500
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