- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
33 (66.00%)
亏损交易:
17 (34.00%)
最好交易:
176.82 USD
最差交易:
-95.28 USD
毛利:
869.01 USD (48 526 pips)
毛利亏损:
-536.08 USD (36 135 pips)
最大连续赢利:
8 (473.73 USD)
最大连续盈利:
473.73 USD (8)
夏普比率:
0.15
交易活动:
23.10%
最大入金加载:
1.01%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.31
长期交易:
32 (64.00%)
短期交易:
18 (36.00%)
利润因子:
1.62
预期回报:
6.66 USD
平均利润:
26.33 USD
平均损失:
-31.53 USD
最大连续失误:
5 (-91.39 USD)
最大连续亏损:
-144.26 USD (4)
每月增长:
6.65%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
251.38 USD
最大值:
253.59 USD (5.07%)
相对跌幅:
结余:
5.07% (253.59 USD)
净值:
2.52% (135.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|333
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +176.82 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +473.73 USD
最大连续亏损: -91.39 USD
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
4
92%
50
66%
23%
1.62
6.66
USD
USD
5%
1:500