Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooPrime-Live 2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 2 FBS-Real-7 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 2 Hankotrade-Live 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.48 × 127 GoMarkets-Real 10 0.48 × 33 VantageMarkets-Live 11 0.71 × 482 ICMarketsSC-Live11 0.99 × 121 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 ThreeTrader-Live 1.03 × 75 ICMarketsSC-Live23 1.03 × 132 ICMarketsSC-Live08 1.04 × 114 Alpari-Pro.ECN2 1.15 × 33 ICMarketsSC-Live19 1.29 × 70 VantageInternational-Live 14 1.30 × 10 ICMarketsSC-Live22 1.40 × 42 AxioryAsia-02Live 1.41 × 51 RoboForex-ECN-3 1.64 × 155 Tickmill-Live10 1.65 × 31 ICMarketsSC-Live10 1.67 × 12 ICMarketsSC-Live33 2.26 × 47 Darwinex-Live 2.33 × 6 еще 41... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика