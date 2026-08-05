- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
17 (89.47%)
Убыточных трейдов:
2 (10.53%)
Лучший трейд:
8.43 USD
Худший трейд:
-2.13 USD
Общая прибыль:
29.97 USD (3 553 pips)
Общий убыток:
-3.00 USD (431 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (22.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.61 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
47.66%
Макс. загрузка депозита:
5.40%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
12.66
Длинных трейдов:
12 (63.16%)
Коротких трейдов:
7 (36.84%)
Профит фактор:
9.99
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-1.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.13 USD (1)
Прирост в месяц:
5.45%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.13 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (2.13 USD)
По эквити:
1.28% (6.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|3
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|2
|EURNZD
|10
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|-2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|1
|EURUSD
|0
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|-1
|GBPCAD
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|5
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|330
|EURNZD
|676
|USDCAD
|337
|AUDCAD
|-282
|NZDJPY
|284
|GBPJPY
|539
|CADJPY
|147
|EURUSD
|42
|NZDUSD
|94
|GBPNZD
|-139
|GBPCAD
|218
|AUDJPY
|131
|EURCAD
|15
|GBPAUD
|730
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.43 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.61 USD
Макс. убыток в серии: -2.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 127
|
GoMarkets-Real 10
|0.48 × 33
|
VantageMarkets-Live 11
|0.71 × 482
|
ICMarketsSC-Live11
|0.99 × 121
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|1.03 × 75
|
ICMarketsSC-Live23
|1.03 × 132
|
ICMarketsSC-Live08
|1.04 × 114
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|1.29 × 70
|
VantageInternational-Live 14
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live22
|1.40 × 42
|
AxioryAsia-02Live
|1.41 × 51
|
RoboForex-ECN-3
|1.64 × 155
|
Tickmill-Live10
|1.65 × 31
|
ICMarketsSC-Live10
|1.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|2.26 × 47
|
Darwinex-Live
|2.33 × 6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
509
USD
USD
2
42%
19
89%
48%
9.99
1.42
USD
USD
1%
1:500