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RAFAEL SAURA QUILES

MeridianFX

RAFAEL SAURA QUILES
RAFAEL SAURA QUILES

RAFAEL SAURA QUILES

Degree in business administration and management.
Master in business management and marketing.
Studies in quantitative finance
Capital optimization expert.
Day trader and swing trader of the foreign exchange market.
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
17 (89.47%)
Убыточных трейдов:
2 (10.53%)
Лучший трейд:
8.43 USD
Худший трейд:
-2.13 USD
Общая прибыль:
29.97 USD (3 553 pips)
Общий убыток:
-3.00 USD (431 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (22.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.61 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
47.66%
Макс. загрузка депозита:
5.40%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
12.66
Длинных трейдов:
12 (63.16%)
Коротких трейдов:
7 (36.84%)
Профит фактор:
9.99
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-1.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.13 USD (1)
Прирост в месяц:
5.45%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.13 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (2.13 USD)
По эквити:
1.28% (6.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 3
EURNZD 2
USDCAD 2
AUDCAD 2
NZDJPY 1
GBPJPY 1
CADJPY 1
EURUSD 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 2
EURNZD 10
USDCAD 2
AUDCAD -2
NZDJPY 2
GBPJPY 3
CADJPY 1
EURUSD 0
NZDUSD 1
GBPNZD -1
GBPCAD 2
AUDJPY 2
EURCAD 0
GBPAUD 5
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 330
EURNZD 676
USDCAD 337
AUDCAD -282
NZDJPY 284
GBPJPY 539
CADJPY 147
EURUSD 42
NZDUSD 94
GBPNZD -139
GBPCAD 218
AUDJPY 131
EURCAD 15
GBPAUD 730
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.43 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.61 USD
Макс. убыток в серии: -2.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.48 × 127
GoMarkets-Real 10
0.48 × 33
VantageMarkets-Live 11
0.71 × 482
ICMarketsSC-Live11
0.99 × 121
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ThreeTrader-Live
1.03 × 75
ICMarketsSC-Live23
1.03 × 132
ICMarketsSC-Live08
1.04 × 114
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
ICMarketsSC-Live19
1.29 × 70
VantageInternational-Live 14
1.30 × 10
ICMarketsSC-Live22
1.40 × 42
AxioryAsia-02Live
1.41 × 51
RoboForex-ECN-3
1.64 × 155
Tickmill-Live10
1.65 × 31
ICMarketsSC-Live10
1.67 × 12
ICMarketsSC-Live33
2.26 × 47
Darwinex-Live
2.33 × 6
еще 41...
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Нет отзывов
2026.08.05 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MeridianFX
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
509
USD
2
42%
19
89%
48%
9.99
1.42
USD
1%
1:500
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