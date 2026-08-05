- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
361.27 USD
Худший трейд:
-86.67 USD
Общая прибыль:
581.49 USD (831 pips)
Общий убыток:
-162.55 USD (460 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (220.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
361.27 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
82.75%
Макс. загрузка депозита:
1.12%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
1 (11.11%)
Коротких трейдов:
8 (88.89%)
Профит фактор:
3.58
Мат. ожидание:
46.55 USD
Средняя прибыль:
145.37 USD
Средний убыток:
-32.51 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-52.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-109.99 USD (2)
Прирост в месяц:
2.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.56 USD
Максимальная:
109.99 USD (0.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.54% (109.99 USD)
По эквити:
1.59% (324.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|336
|AUDCAD
|83
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|323
|AUDCAD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +361.27 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +220.22 USD
Макс. убыток в серии: -52.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Mtrading-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
AirTradeMarket-Live
|0.09 × 11
|
LiteFinance-ECN.com
|0.10 × 50
|
DooPrime-Live 2
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.36 × 14
|
Afterprime-Live AP
|0.38 × 1151
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.44 × 9
|
Charterprime-Live
|0.50 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.50 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.53 × 15
|
DooFintech-Live 5
|0.58 × 31
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Want Stability SLow growth but Power of Consistency
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
1
100%
9
44%
83%
3.57
46.55
USD
USD
2%
1:500