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Parin Daulat

Power of Gods

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7 (58.33%)
最好交易:
361.27 USD
最差交易:
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毛利:
765.07 USD (1 158 pips)
毛利亏损:
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最大连续赢利:
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最大连续盈利:
361.27 USD (1)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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平均持有时间:
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采收率:
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长期交易:
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短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
39.76 USD
平均利润:
153.01 USD
平均损失:
-41.13 USD
最大连续失误:
3 (-52.56 USD)
最大连续亏损:
-125.38 USD (2)
每月增长:
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算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
52.56 USD
最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
1.59% (324.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 7
NZDCAD 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 141
NZDCAD 336
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -61
NZDCAD 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
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最大连续赢利: 1
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Charterprime-Live
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Want Stability SLow growth but Power of Consistency



没有评论
2026.08.06 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 14:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.08.05 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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