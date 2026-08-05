- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
5 (41.66%)
亏损交易:
7 (58.33%)
最好交易:
361.27 USD
最差交易:
-86.67 USD
毛利:
765.07 USD (1 158 pips)
毛利亏损:
-287.93 USD (896 pips)
最大连续赢利:
3 (220.22 USD)
最大连续盈利:
361.27 USD (1)
夏普比率:
0.32
交易活动:
58.05%
最大入金加载:
1.12%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.81
长期交易:
4 (33.33%)
短期交易:
8 (66.67%)
利润因子:
2.66
预期回报:
39.76 USD
平均利润:
153.01 USD
平均损失:
-41.13 USD
最大连续失误:
3 (-52.56 USD)
最大连续亏损:
-125.38 USD (2)
每月增长:
2.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
52.56 USD
最大值:
125.38 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.54% (109.99 USD)
净值:
1.59% (324.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|141
|NZDCAD
|336
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-61
|NZDCAD
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +361.27 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +220.22 USD
最大连续亏损: -52.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Mtrading-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
AirTradeMarket-Live
|0.09 × 11
|
LiteFinance-ECN.com
|0.10 × 50
|
DooPrime-Live 2
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.36 × 14
|
Afterprime-Live AP
|0.38 × 1151
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.44 × 9
|
Charterprime-Live
|0.50 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.50 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.53 × 15
|
DooFintech-Live 5
|0.58 × 31
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Want Stability SLow growth but Power of Consistency
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
100%
12
41%
58%
2.65
39.76
USD
USD
2%
1:500