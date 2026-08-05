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Сигналы / MetaTrader 4 / Gorand
Andrei Gorchakov

Gorand

Andrei Gorchakov
Andrei Gorchakov

Andrei Gorchakov

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 9%
FINAM-Real4
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
76 (64.95%)
Убыточных трейдов:
41 (35.04%)
Лучший трейд:
520.20 RUB
Худший трейд:
-810.96 RUB
Общая прибыль:
8 879.76 RUB (6 924 pips)
Общий убыток:
-5 061.51 RUB (4 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 007.31 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 014.10 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
83.49%
Макс. загрузка депозита:
33.50%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
63 (53.85%)
Коротких трейдов:
54 (46.15%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
32.63 RUB
Средняя прибыль:
116.84 RUB
Средний убыток:
-123.45 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-204.78 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 994.55 RUB (4)
Прирост в месяц:
8.60%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
1 994.55 RUB (5.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.30% (1 994.55 RUB)
По эквити:
0.83% (515.38 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.ffx 71
EURUSD.ffx 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.ffx 24
EURUSD.ffx 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.ffx 810
EURUSD.ffx 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +520.20 RUB
Худший трейд: -811 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 007.31 RUB
Макс. убыток в серии: -204.78 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Механическое взаимодействие пользовательских индикаторов. Автоматический анализ технического движения цены.

Gorand — это полностью автоматизированный сигнал для MT4, основанный на  советнике для торговли на рынке Форекс. 

Советник торгует несколькими валютными парами на рублёвом счёте с кредитным плечём 1:100, в расчёте 60000 рублей на одну валютную пару.   Основное внимание уделяется краткосрочному агрессивному росту. 

Алгоритм чутко отслеживает технический слом движения цены, с максимальной выгодой закрывает убыток (если таковой присутствует) и открывает ордер по подтверждённому тренду.

Этот сигнал используется для 100% алгоритмической торговли.  Позиции обычно удерживаются в течение краткосрочного периода. 

Важные моменты, которые следует учитывать перед оформлением подписки:

Это стратегия разгона депозита.

Плавающая просадка может возникать и достигать значительных значений во время сильных или продолжительных рыночных движений. 

Историческая просадка не является пределом или прогнозом будущих рисков.  Будущая просадка может превысить все ранее зафиксированные уровни. 

Пожалуйста, перед подпиской ознакомьтесь с последними данными на вкладках «Риск», «Просадка», «Загрузка депозита» и «История торговли» на странице сигнала на MQL5. 

Условия брокера, спреды, проскальзывания, скорость исполнения, кредитное плечо, свопы, спецификации символов, минимальный размер лота и настройки копирования могут повлиять на ваши фактические результаты. 

Сигнальный счет не пополнялся крупными суммами.  Текущую историю пополнения и вывода средств можно посмотреть непосредственно на странице сигнала на MQL5. 

Счета с низким кредитным плечом, например 1:30, технически могут быть совместимы, но MQL5 может уменьшить объем копируемых сделок.  Кроме того, на некоторые сделки могут влиять минимальный размер лота и маржинальные требования.  Таким образом, фактические результаты могут существенно отличаться от результатов на счете провайдера. 


 Любая торговля сопряжена с риском.  Прошлые результаты не гарантируют будущих.  Пожалуйста, оформляйте подписку только в том случае, если вы понимаете и принимаете возможность просадок, убыточных периодов, проскальзывания и разницы, зависящей от брокера.

Нет отзывов
2026.08.05 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gorand
50 USD в месяц
9%
0
0
USD
62K
RUB
3
97%
117
64%
83%
1.75
32.63
RUB
3%
1:100
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