Механическое взаимодействие пользовательских индикаторов. Автоматический анализ технического движения цены.

Gorand — это полностью автоматизированный сигнал для MT4, основанный на советнике для торговли на рынке Форекс.

Советник торгует несколькими валютными парами на рублёвом счёте с кредитным плечём 1:100, в расчёте 60000 рублей на одну валютную пару. Основное внимание уделяется краткосрочному агрессивному росту.

Алгоритм чутко отслеживает технический слом движения цены, с максимальной выгодой закрывает убыток (если таковой присутствует) и открывает ордер по подтверждённому тренду.

Этот сигнал используется для 100% алгоритмической торговли. Позиции обычно удерживаются в течение краткосрочного периода.

Важные моменты, которые следует учитывать перед оформлением подписки:

Это стратегия разгона депозита.

Плавающая просадка может возникать и достигать значительных значений во время сильных или продолжительных рыночных движений.

Историческая просадка не является пределом или прогнозом будущих рисков. Будущая просадка может превысить все ранее зафиксированные уровни.

Пожалуйста, перед подпиской ознакомьтесь с последними данными на вкладках «Риск», «Просадка», «Загрузка депозита» и «История торговли» на странице сигнала на MQL5.

Условия брокера, спреды, проскальзывания, скорость исполнения, кредитное плечо, свопы, спецификации символов, минимальный размер лота и настройки копирования могут повлиять на ваши фактические результаты.

Сигнальный счет не пополнялся крупными суммами. Текущую историю пополнения и вывода средств можно посмотреть непосредственно на странице сигнала на MQL5.

Счета с низким кредитным плечом, например 1:30, технически могут быть совместимы, но MQL5 может уменьшить объем копируемых сделок. Кроме того, на некоторые сделки могут влиять минимальный размер лота и маржинальные требования. Таким образом, фактические результаты могут существенно отличаться от результатов на счете провайдера.





Любая торговля сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пожалуйста, оформляйте подписку только в том случае, если вы понимаете и принимаете возможность просадок, убыточных периодов, проскальзывания и разницы, зависящей от брокера.