- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
140
盈利交易:
90 (64.28%)
亏损交易:
50 (35.71%)
最好交易:
520.20 RUB
最差交易:
-810.96 RUB
毛利:
10 112.57 RUB (7 795 pips)
毛利亏损:
-5 763.36 RUB (5 276 pips)
最大连续赢利:
9 (1 007.31 RUB)
最大连续盈利:
1 014.10 RUB (5)
夏普比率:
0.19
交易活动:
85.10%
最大入金加载:
66.96%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
57
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.18
长期交易:
74 (52.86%)
短期交易:
66 (47.14%)
利润因子:
1.75
预期回报:
31.07 RUB
平均利润:
112.36 RUB
平均损失:
-115.27 RUB
最大连续失误:
5 (-204.78 RUB)
最大连续亏损:
-1 994.55 RUB (4)
每月增长:
9.53%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
1 994.55 RUB (5.36%)
相对跌幅:
结余:
3.30% (1 994.55 RUB)
净值:
1.73% (1 085.99 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ffx
|84
|EURUSD.ffx
|56
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.ffx
|32
|EURUSD.ffx
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.ffx
|1.1K
|EURUSD.ffx
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +520.20 RUB
最差交易: -811 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 007.31 RUB
最大连续亏损: -204.78 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
10%
0
0
USD
USD
63K
RUB
RUB
4
97%
140
64%
85%
1.75
31.07
RUB
RUB
3%
1:100