信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gorand
Andrei Gorchakov

Gorand

Andrei Gorchakov
Andrei Gorchakov

Andrei Gorchakov

0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 10%
FINAM-Real4
1:100
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
140
盈利交易:
90 (64.28%)
亏损交易:
50 (35.71%)
最好交易:
520.20 RUB
最差交易:
-810.96 RUB
毛利:
10 112.57 RUB (7 795 pips)
毛利亏损:
-5 763.36 RUB (5 276 pips)
最大连续赢利:
9 (1 007.31 RUB)
最大连续盈利:
1 014.10 RUB (5)
夏普比率:
0.19
交易活动:
85.10%
最大入金加载:
66.96%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
57
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.18
长期交易:
74 (52.86%)
短期交易:
66 (47.14%)
利润因子:
1.75
预期回报:
31.07 RUB
平均利润:
112.36 RUB
平均损失:
-115.27 RUB
最大连续失误:
5 (-204.78 RUB)
最大连续亏损:
-1 994.55 RUB (4)
每月增长:
9.53%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
1 994.55 RUB (5.36%)
相对跌幅:
结余:
3.30% (1 994.55 RUB)
净值:
1.73% (1 085.99 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD.ffx 84
EURUSD.ffx 56
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD.ffx 32
EURUSD.ffx 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD.ffx 1.1K
EURUSD.ffx 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +520.20 RUB
最差交易: -811 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 007.31 RUB
最大连续亏损: -204.78 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


没有评论
2026.08.05 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gorand
每月50 USD
10%
0
0
USD
63K
RUB
4
97%
140
64%
85%
1.75
31.07
RUB
3%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载