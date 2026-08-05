- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
228 (66.27%)
Убыточных трейдов:
116 (33.72%)
Лучший трейд:
436.00 JPY
Худший трейд:
-90.00 JPY
Общая прибыль:
4 894.00 JPY (70 908 pips)
Общий убыток:
-2 845.00 JPY (109 704 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (354.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
1 002.00 JPY (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
31.42%
Макс. загрузка депозита:
6.32%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
361
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
284 (82.56%)
Коротких трейдов:
60 (17.44%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
5.96 JPY
Средняя прибыль:
21.46 JPY
Средний убыток:
-24.53 JPY
Макс. серия проигрышей:
20 (-456.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-687.00 JPY (10)
Прирост в месяц:
5.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
141.00 JPY
Максимальная:
687.00 JPY (1.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.88% (687.00 JPY)
По эквити:
8.89% (3 288.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDc
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDc
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +436.00 JPY
Худший трейд: -90 JPY
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +354.00 JPY
Макс. убыток в серии: -456.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
37K
JPY
JPY
1
0%
344
66%
31%
1.72
5.96
JPY
JPY
9%
1:500