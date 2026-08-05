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Jiu Si Yong Lai

Cd

Jiu Si Yong Lai
Jiu Si Yong Lai

Jiu Si Yong Lai

Escaped from the deep state controlled corporate world. Living near the beach with a wife and two sons. Ex-avid now occasional surfer. Happy drinker. Seeking for eternal freedom mentally and financially.

Have a nice day and God bless you!
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
HFMarketsSV-Live Server 12
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
228 (66.27%)
Убыточных трейдов:
116 (33.72%)
Лучший трейд:
436.00 JPY
Худший трейд:
-90.00 JPY
Общая прибыль:
4 894.00 JPY (70 908 pips)
Общий убыток:
-2 845.00 JPY (109 704 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (354.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
1 002.00 JPY (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
31.42%
Макс. загрузка депозита:
6.32%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
361
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
284 (82.56%)
Коротких трейдов:
60 (17.44%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
5.96 JPY
Средняя прибыль:
21.46 JPY
Средний убыток:
-24.53 JPY
Макс. серия проигрышей:
20 (-456.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-687.00 JPY (10)
Прирост в месяц:
5.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
141.00 JPY
Максимальная:
687.00 JPY (1.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.88% (687.00 JPY)
По эквити:
8.89% (3 288.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDc 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDc 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDc -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +436.00 JPY
Худший трейд: -90 JPY
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +354.00 JPY
Макс. убыток в серии: -456.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 02:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 15:57
Share of trading days is too low
2026.08.05 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.05 15:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 13:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 13:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 13:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.05 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cd
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
37K
JPY
1
0%
344
66%
31%
1.72
5.96
JPY
9%
1:500
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