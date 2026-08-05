- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
533
盈利交易:
365 (68.48%)
亏损交易:
168 (31.52%)
最好交易:
969.00 JPY
最差交易:
-232.00 JPY
毛利:
8 072.00 JPY (106 215 pips)
毛利亏损:
-4 898.00 JPY (164 588 pips)
最大连续赢利:
41 (354.00 JPY)
最大连续盈利:
2 014.00 JPY (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
29.28%
最大入金加载:
10.90%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
485
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
1.73
长期交易:
448 (84.05%)
短期交易:
85 (15.95%)
利润因子:
1.65
预期回报:
5.95 JPY
平均利润:
22.12 JPY
平均损失:
-29.15 JPY
最大连续失误:
20 (-456.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 835.00 JPY (15)
每月增长:
9.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
141.00 JPY
最大值:
1 835.00 JPY (4.69%)
相对跌幅:
结余:
4.70% (1 835.00 JPY)
净值:
12.99% (4 806.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|533
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDc
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDc
|-59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +969.00 JPY
最差交易: -232 JPY
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +354.00 JPY
最大连续亏损: -456.00 JPY
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
38K
JPY
JPY
2
0%
533
68%
29%
1.64
5.95
JPY
JPY
13%
1:500