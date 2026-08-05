- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
59 (71.95%)
Убыточных трейдов:
23 (28.05%)
Лучший трейд:
1 531.14 USD
Худший трейд:
-942.87 USD
Общая прибыль:
11 737.69 USD (13 192 pips)
Общий убыток:
-6 390.51 USD (8 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (3 955.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 955.88 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.15%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
42 (51.22%)
Коротких трейдов:
40 (48.78%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
65.21 USD
Средняя прибыль:
198.94 USD
Средний убыток:
-277.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 088.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 088.74 USD (3)
Прирост в месяц:
47.09%
Годовой прогноз:
571.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 193.78 USD
Максимальная:
2 628.16 USD (25.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.19% (2 628.16 USD)
По эквити:
7.36% (1 052.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY.ls
|9
|AUDCAD.ls
|8
|EURNZD.ls
|7
|EURJPY.ls
|6
|GBPNZD.ls
|6
|AUDCHF.ls
|5
|EURAUD.ls
|5
|USDJPY.ls
|4
|GBPCHF.ls
|4
|CADJPY.ls
|4
|GBPAUD.ls
|3
|GBPJPY.ls
|3
|NZDCAD.ls
|2
|CADCHF.ls
|2
|EURCHF.ls
|2
|AUDJPY.ls
|2
|NZDJPY.ls
|2
|EURUSD.ls
|2
|GBPCAD.ls
|2
|EURGBP.ls
|1
|USDCHF.ls
|1
|NZDUSD.ls
|1
|EURCAD.ls
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY.ls
|-8
|AUDCAD.ls
|230
|EURNZD.ls
|-133
|EURJPY.ls
|1.1K
|GBPNZD.ls
|-609
|AUDCHF.ls
|423
|EURAUD.ls
|373
|USDJPY.ls
|950
|GBPCHF.ls
|-558
|CADJPY.ls
|129
|GBPAUD.ls
|-826
|GBPJPY.ls
|292
|NZDCAD.ls
|-120
|CADCHF.ls
|194
|EURCHF.ls
|570
|AUDJPY.ls
|251
|NZDJPY.ls
|190
|EURUSD.ls
|2.6K
|GBPCAD.ls
|-133
|EURGBP.ls
|-217
|USDCHF.ls
|374
|NZDUSD.ls
|274
|EURCAD.ls
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY.ls
|-93
|AUDCAD.ls
|409
|EURNZD.ls
|472
|EURJPY.ls
|1.7K
|GBPNZD.ls
|-1K
|AUDCHF.ls
|333
|EURAUD.ls
|572
|USDJPY.ls
|1.6K
|GBPCHF.ls
|-463
|CADJPY.ls
|202
|GBPAUD.ls
|-824
|GBPJPY.ls
|481
|NZDCAD.ls
|-135
|CADCHF.ls
|203
|EURCHF.ls
|395
|AUDJPY.ls
|416
|NZDJPY.ls
|312
|EURUSD.ls
|274
|GBPCAD.ls
|-186
|EURGBP.ls
|-192
|USDCHF.ls
|302
|NZDUSD.ls
|274
|EURCAD.ls
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 531.14 USD
Худший трейд: -943 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 955.88 USD
Макс. убыток в серии: -1 088.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
21
100%
82
71%
100%
1.83
65.21
USD
USD
25%
1:500