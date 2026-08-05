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Сигналы / MetaTrader 5 / Emperor 421
Aleksandr Valutsa

Emperor 421

Aleksandr Valutsa
Aleksandr Valutsa

Aleksandr Valutsa

2.9 (54)
6 продуктов 3 сигнала
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 53%
InstaForex-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
59 (71.95%)
Убыточных трейдов:
23 (28.05%)
Лучший трейд:
1 531.14 USD
Худший трейд:
-942.87 USD
Общая прибыль:
11 737.69 USD (13 192 pips)
Общий убыток:
-6 390.51 USD (8 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (3 955.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 955.88 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.15%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
42 (51.22%)
Коротких трейдов:
40 (48.78%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
65.21 USD
Средняя прибыль:
198.94 USD
Средний убыток:
-277.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 088.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 088.74 USD (3)
Прирост в месяц:
47.09%
Годовой прогноз:
571.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 193.78 USD
Максимальная:
2 628.16 USD (25.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.19% (2 628.16 USD)
По эквити:
7.36% (1 052.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY.ls 9
AUDCAD.ls 8
EURNZD.ls 7
EURJPY.ls 6
GBPNZD.ls 6
AUDCHF.ls 5
EURAUD.ls 5
USDJPY.ls 4
GBPCHF.ls 4
CADJPY.ls 4
GBPAUD.ls 3
GBPJPY.ls 3
NZDCAD.ls 2
CADCHF.ls 2
EURCHF.ls 2
AUDJPY.ls 2
NZDJPY.ls 2
EURUSD.ls 2
GBPCAD.ls 2
EURGBP.ls 1
USDCHF.ls 1
NZDUSD.ls 1
EURCAD.ls 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY.ls -8
AUDCAD.ls 230
EURNZD.ls -133
EURJPY.ls 1.1K
GBPNZD.ls -609
AUDCHF.ls 423
EURAUD.ls 373
USDJPY.ls 950
GBPCHF.ls -558
CADJPY.ls 129
GBPAUD.ls -826
GBPJPY.ls 292
NZDCAD.ls -120
CADCHF.ls 194
EURCHF.ls 570
AUDJPY.ls 251
NZDJPY.ls 190
EURUSD.ls 2.6K
GBPCAD.ls -133
EURGBP.ls -217
USDCHF.ls 374
NZDUSD.ls 274
EURCAD.ls 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY.ls -93
AUDCAD.ls 409
EURNZD.ls 472
EURJPY.ls 1.7K
GBPNZD.ls -1K
AUDCHF.ls 333
EURAUD.ls 572
USDJPY.ls 1.6K
GBPCHF.ls -463
CADJPY.ls 202
GBPAUD.ls -824
GBPJPY.ls 481
NZDCAD.ls -135
CADCHF.ls 203
EURCHF.ls 395
AUDJPY.ls 416
NZDJPY.ls 312
EURUSD.ls 274
GBPCAD.ls -186
EURGBP.ls -192
USDCHF.ls 302
NZDUSD.ls 274
EURCAD.ls 86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 531.14 USD
Худший трейд: -943 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 955.88 USD
Макс. убыток в серии: -1 088.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 16:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.21% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Emperor 421
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
15K
USD
21
100%
82
71%
100%
1.83
65.21
USD
25%
1:500
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