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Aleksandr Valutsa

Emperor 421

Aleksandr Valutsa
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Aleksandr Valutsa

  • ИП Валуца Александр Харлампиевич
  • 俄罗斯
  • 10275
2.9 (54)
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交易:
88
盈利交易:
65 (73.86%)
亏损交易:
23 (26.14%)
最好交易:
1 531.14 USD
最差交易:
-942.87 USD
毛利:
13 090.90 USD (15 339 pips)
毛利亏损:
-6 390.51 USD (8 088 pips)
最大连续赢利:
23 (3 955.88 USD)
最大连续盈利:
3 955.88 USD (23)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.15%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
14 小时
采收率:
2.55
长期交易:
42 (47.73%)
短期交易:
46 (52.27%)
利润因子:
2.05
预期回报:
76.14 USD
平均利润:
201.40 USD
平均损失:
-277.85 USD
最大连续失误:
3 (-1 088.74 USD)
最大连续亏损:
-1 088.74 USD (3)
每月增长:
60.06%
年度预测:
728.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 193.78 USD
最大值:
2 628.16 USD (25.19%)
相对跌幅:
结余:
25.19% (2 628.16 USD)
净值:
7.36% (1 052.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY.ls 9
AUDCAD.ls 8
EURJPY.ls 7
EURNZD.ls 7
GBPNZD.ls 6
AUDCHF.ls 5
EURAUD.ls 5
USDJPY.ls 5
GBPJPY.ls 5
CADJPY.ls 5
GBPCHF.ls 4
GBPAUD.ls 3
NZDJPY.ls 3
NZDCAD.ls 2
CADCHF.ls 2
EURCHF.ls 2
AUDJPY.ls 2
EURUSD.ls 2
GBPCAD.ls 2
EURGBP.ls 1
USDCHF.ls 1
NZDUSD.ls 1
EURCAD.ls 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY.ls -8
AUDCAD.ls 230
EURJPY.ls 1.4K
EURNZD.ls -133
GBPNZD.ls -609
AUDCHF.ls 423
EURAUD.ls 373
USDJPY.ls 1.3K
GBPJPY.ls 623
CADJPY.ls 293
GBPCHF.ls -558
GBPAUD.ls -826
NZDJPY.ls 450
NZDCAD.ls -120
CADCHF.ls 194
EURCHF.ls 570
AUDJPY.ls 251
EURUSD.ls 2.6K
GBPCAD.ls -133
EURGBP.ls -217
USDCHF.ls 374
NZDUSD.ls 274
EURCAD.ls 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY.ls -93
AUDCAD.ls 409
EURJPY.ls 2.1K
EURNZD.ls 472
GBPNZD.ls -1K
AUDCHF.ls 333
EURAUD.ls 572
USDJPY.ls 2.1K
GBPJPY.ls 1K
CADJPY.ls 463
GBPCHF.ls -463
GBPAUD.ls -824
NZDJPY.ls 725
NZDCAD.ls -135
CADCHF.ls 203
EURCHF.ls 395
AUDJPY.ls 416
EURUSD.ls 274
GBPCAD.ls -186
EURGBP.ls -192
USDCHF.ls 302
NZDUSD.ls 274
EURCAD.ls 86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
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最好交易: +1 531.14 USD
最差交易: -943 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3 955.88 USD
最大连续亏损: -1 088.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 16:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.21% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
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交易
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Emperor 421
每月30 USD
67%
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0
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17K
USD
21
100%
88
73%
100%
2.04
76.14
USD
25%
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