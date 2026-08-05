- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
65 (73.86%)
亏损交易:
23 (26.14%)
最好交易:
1 531.14 USD
最差交易:
-942.87 USD
毛利:
13 090.90 USD (15 339 pips)
毛利亏损:
-6 390.51 USD (8 088 pips)
最大连续赢利:
23 (3 955.88 USD)
最大连续盈利:
3 955.88 USD (23)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.15%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
14 小时
采收率:
2.55
长期交易:
42 (47.73%)
短期交易:
46 (52.27%)
利润因子:
2.05
预期回报:
76.14 USD
平均利润:
201.40 USD
平均损失:
-277.85 USD
最大连续失误:
3 (-1 088.74 USD)
最大连续亏损:
-1 088.74 USD (3)
每月增长:
60.06%
年度预测:
728.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 193.78 USD
最大值:
2 628.16 USD (25.19%)
相对跌幅:
结余:
25.19% (2 628.16 USD)
净值:
7.36% (1 052.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY.ls
|9
|AUDCAD.ls
|8
|EURJPY.ls
|7
|EURNZD.ls
|7
|GBPNZD.ls
|6
|AUDCHF.ls
|5
|EURAUD.ls
|5
|USDJPY.ls
|5
|GBPJPY.ls
|5
|CADJPY.ls
|5
|GBPCHF.ls
|4
|GBPAUD.ls
|3
|NZDJPY.ls
|3
|NZDCAD.ls
|2
|CADCHF.ls
|2
|EURCHF.ls
|2
|AUDJPY.ls
|2
|EURUSD.ls
|2
|GBPCAD.ls
|2
|EURGBP.ls
|1
|USDCHF.ls
|1
|NZDUSD.ls
|1
|EURCAD.ls
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY.ls
|-8
|AUDCAD.ls
|230
|EURJPY.ls
|1.4K
|EURNZD.ls
|-133
|GBPNZD.ls
|-609
|AUDCHF.ls
|423
|EURAUD.ls
|373
|USDJPY.ls
|1.3K
|GBPJPY.ls
|623
|CADJPY.ls
|293
|GBPCHF.ls
|-558
|GBPAUD.ls
|-826
|NZDJPY.ls
|450
|NZDCAD.ls
|-120
|CADCHF.ls
|194
|EURCHF.ls
|570
|AUDJPY.ls
|251
|EURUSD.ls
|2.6K
|GBPCAD.ls
|-133
|EURGBP.ls
|-217
|USDCHF.ls
|374
|NZDUSD.ls
|274
|EURCAD.ls
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY.ls
|-93
|AUDCAD.ls
|409
|EURJPY.ls
|2.1K
|EURNZD.ls
|472
|GBPNZD.ls
|-1K
|AUDCHF.ls
|333
|EURAUD.ls
|572
|USDJPY.ls
|2.1K
|GBPJPY.ls
|1K
|CADJPY.ls
|463
|GBPCHF.ls
|-463
|GBPAUD.ls
|-824
|NZDJPY.ls
|725
|NZDCAD.ls
|-135
|CADCHF.ls
|203
|EURCHF.ls
|395
|AUDJPY.ls
|416
|EURUSD.ls
|274
|GBPCAD.ls
|-186
|EURGBP.ls
|-192
|USDCHF.ls
|302
|NZDUSD.ls
|274
|EURCAD.ls
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 531.14 USD
最差交易: -943 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3 955.88 USD
最大连续亏损: -1 088.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
67%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
21
100%
88
73%
100%
2.04
76.14
USD
USD
25%
1:500