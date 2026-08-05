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Сигналы / MetaTrader 5 / ProTraderEx
Mr Peerawat Uthaiwat

ProTraderEx

Mr Peerawat Uthaiwat
Mr Peerawat Uthaiwat

Mr Peerawat Uthaiwat

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 27%
Exness-MT5Real6
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
88 (61.97%)
Убыточных трейдов:
54 (38.03%)
Лучший трейд:
24.88 USD
Худший трейд:
-27.89 USD
Общая прибыль:
690.89 USD (722 598 pips)
Общий убыток:
-387.49 USD (391 488 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (79.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.60 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
36.33%
Макс. загрузка депозита:
52.40%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
82 (57.75%)
Коротких трейдов:
60 (42.25%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
7.85 USD
Средний убыток:
-7.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-102.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.28 USD (11)
Прирост в месяц:
26.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
102.30 USD (8.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.76% (82.29 USD)
По эквити:
21.94% (252.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 137
BTCUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 300
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 300K
BTCUSD 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.88 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +79.43 USD
Макс. убыток в серии: -102.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.79 × 205
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.76 × 49
VantageInternational-Live 6
10.00 × 5
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
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Нет отзывов
2026.08.07 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 07:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 12:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.08.05 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ProTraderEx
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
2.5K
USD
1
0%
142
61%
36%
1.78
2.14
USD
22%
1:100
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