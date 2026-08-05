- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
88 (61.97%)
Убыточных трейдов:
54 (38.03%)
Лучший трейд:
24.88 USD
Худший трейд:
-27.89 USD
Общая прибыль:
690.89 USD (722 598 pips)
Общий убыток:
-387.49 USD (391 488 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (79.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.60 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
36.33%
Макс. загрузка депозита:
52.40%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
82 (57.75%)
Коротких трейдов:
60 (42.25%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
7.85 USD
Средний убыток:
-7.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-102.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.28 USD (11)
Прирост в месяц:
26.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
102.30 USD (8.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.76% (82.29 USD)
По эквити:
21.94% (252.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|BTCUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|300
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|300K
|BTCUSD
|31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.88 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +79.43 USD
Макс. убыток в серии: -102.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.79 × 205
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
VantageInternational-Live 6
|10.00 × 5
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
0%
142
61%
36%
1.78
2.14
USD
USD
22%
1:100