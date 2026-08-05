- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
178
盈利交易:
110 (61.79%)
亏损交易:
68 (38.20%)
最好交易:
24.88 USD
最差交易:
-27.89 USD
毛利:
797.74 USD (859 166 pips)
毛利亏损:
-422.46 USD (448 478 pips)
最大连续赢利:
10 (79.43 USD)
最大连续盈利:
85.60 USD (7)
夏普比率:
0.25
交易活动:
28.92%
最大入金加载:
52.40%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
159
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
3.67
长期交易:
111 (62.36%)
短期交易:
67 (37.64%)
利润因子:
1.89
预期回报:
2.11 USD
平均利润:
7.25 USD
平均损失:
-6.21 USD
最大连续失误:
11 (-102.28 USD)
最大连续亏损:
-102.28 USD (11)
每月增长:
30.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
102.30 USD (8.09%)
相对跌幅:
结余:
6.76% (82.29 USD)
净值:
21.94% (252.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|371
|BTCUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|371K
|BTCUSD
|39K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.88 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +79.43 USD
最大连续亏损: -102.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
2
0%
178
61%
29%
1.88
2.11
USD
USD
22%
1:100