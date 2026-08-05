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Сигналы / MetaTrader 4 / Intraday gold FPTrading
Anna Krol

Intraday gold FPTrading

Anna Krol
Anna Krol

Anna Krol

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 37%
FPTradingLLC-Live4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
51 (82.25%)
Убыточных трейдов:
11 (17.74%)
Лучший трейд:
16.71 EUR
Худший трейд:
-17.63 EUR
Общая прибыль:
323.41 EUR (37 638 pips)
Общий убыток:
-19.40 EUR (2 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (87.53 EUR)
Макс. прибыль в серии:
149.83 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.84
Торговая активность:
3.87%
Макс. загрузка депозита:
11.68%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
16.84
Длинных трейдов:
59 (95.16%)
Коротких трейдов:
3 (4.84%)
Профит фактор:
16.67
Мат. ожидание:
4.90 EUR
Средняя прибыль:
6.34 EUR
Средний убыток:
-1.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-1.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-18.05 EUR (3)
Прирост в месяц:
37.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.05 EUR
Максимальная:
18.05 EUR (2.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.22% (18.05 EUR)
По эквити:
10.15% (89.35 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 35K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.71 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +87.53 EUR
Макс. убыток в серии: -1.20 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobalTrade-Classic3
0.20 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.04 × 75
VantageMarkets-Live 12
2.00 × 1
Axi-US12-Live
5.75 × 4
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
ICMarketsSC-Live17
8.25 × 4
FPMarketsSC-Live4
11.97 × 69
TradeMaxGlobal-Live5
12.50 × 2
GoMarkets-Real 10
13.20 × 5
Fyntura-Live
13.67 × 27
ICMarketsSC-Live32
14.21 × 70
FPMarketsLLC-Live3
16.48 × 21
RoboForex-ProCent-2
17.27 × 15
OctaFX-Real3
23.00 × 4
Swissquote-Live2
29.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.07 08:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Intraday gold FPTrading
1000 USD в месяц
37%
0
0
USD
1.1K
EUR
2
100%
62
82%
4%
16.67
4.90
EUR
10%
1:500
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