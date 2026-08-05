- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
51 (82.25%)
Убыточных трейдов:
11 (17.74%)
Лучший трейд:
16.71 EUR
Худший трейд:
-17.63 EUR
Общая прибыль:
323.41 EUR (37 638 pips)
Общий убыток:
-19.40 EUR (2 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (87.53 EUR)
Макс. прибыль в серии:
149.83 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.84
Торговая активность:
3.87%
Макс. загрузка депозита:
11.68%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
16.84
Длинных трейдов:
59 (95.16%)
Коротких трейдов:
3 (4.84%)
Профит фактор:
16.67
Мат. ожидание:
4.90 EUR
Средняя прибыль:
6.34 EUR
Средний убыток:
-1.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-1.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-18.05 EUR (3)
Прирост в месяц:
37.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.05 EUR
Максимальная:
18.05 EUR (2.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.22% (18.05 EUR)
По эквити:
10.15% (89.35 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.71 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +87.53 EUR
Макс. убыток в серии: -1.20 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.04 × 75
|
VantageMarkets-Live 12
|2.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|5.75 × 4
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|8.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|11.97 × 69
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|13.20 × 5
|
Fyntura-Live
|13.67 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|14.21 × 70
|
FPMarketsLLC-Live3
|16.48 × 21
|
RoboForex-ProCent-2
|17.27 × 15
|
OctaFX-Real3
|23.00 × 4
|
Swissquote-Live2
|29.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
2
100%
62
82%
4%
16.67
4.90
EUR
EUR
10%
1:500