- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
51 (68.91%)
亏损交易:
23 (31.08%)
最好交易:
16.71 EUR
最差交易:
-21.52 EUR
毛利:
323.41 EUR (37 638 pips)
毛利亏损:
-213.12 EUR (24 428 pips)
最大连续赢利:
15 (87.53 EUR)
最大连续盈利:
149.83 EUR (14)
夏普比率:
0.18
交易活动:
2.72%
最大入金加载:
11.68%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
0.57
长期交易:
71 (95.95%)
短期交易:
3 (4.05%)
利润因子:
1.52
预期回报:
1.49 EUR
平均利润:
6.34 EUR
平均损失:
-9.27 EUR
最大连续失误:
12 (-193.72 EUR)
最大连续亏损:
-193.72 EUR (12)
每月增长:
13.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.05 EUR
最大值:
193.72 EUR (17.35%)
相对跌幅:
结余:
17.35% (193.72 EUR)
净值:
10.15% (89.35 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.71 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +87.53 EUR
最大连续亏损: -193.72 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.04 × 75
|
VantageMarkets-Live 12
|2.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|5.75 × 4
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|8.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|11.97 × 69
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|13.20 × 5
|
Fyntura-Live
|13.67 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|14.21 × 70
|
FPMarketsLLC-Live3
|16.48 × 21
|
RoboForex-ProCent-2
|17.27 × 15
|
OctaFX-Real3
|23.00 × 4
|
Swissquote-Live2
|29.33 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
14%
0
0
USD
USD
923
EUR
EUR
2
100%
74
68%
3%
1.51
1.49
EUR
EUR
17%
1:500