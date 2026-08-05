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Anna Krol

Intraday gold FPTrading

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交易:
74
盈利交易:
51 (68.91%)
亏损交易:
23 (31.08%)
最好交易:
16.71 EUR
最差交易:
-21.52 EUR
毛利:
323.41 EUR (37 638 pips)
毛利亏损:
-213.12 EUR (24 428 pips)
最大连续赢利:
15 (87.53 EUR)
最大连续盈利:
149.83 EUR (14)
夏普比率:
0.18
交易活动:
2.72%
最大入金加载:
11.68%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
0.57
长期交易:
71 (95.95%)
短期交易:
3 (4.05%)
利润因子:
1.52
预期回报:
1.49 EUR
平均利润:
6.34 EUR
平均损失:
-9.27 EUR
最大连续失误:
12 (-193.72 EUR)
最大连续亏损:
-193.72 EUR (12)
每月增长:
13.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.05 EUR
最大值:
193.72 EUR (17.35%)
相对跌幅:
结余:
17.35% (193.72 EUR)
净值:
10.15% (89.35 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 126
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.71 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +87.53 EUR
最大连续亏损: -193.72 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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FPMarketsLLC-Live4
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VantageMarkets-Live 12
2.00 × 1
Axi-US12-Live
5.75 × 4
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
ICMarketsSC-Live17
8.25 × 4
FPMarketsSC-Live4
11.97 × 69
TradeMaxGlobal-Live5
12.50 × 2
GoMarkets-Real 10
13.20 × 5
Fyntura-Live
13.67 × 27
ICMarketsSC-Live32
14.21 × 70
FPMarketsLLC-Live3
16.48 × 21
RoboForex-ProCent-2
17.27 × 15
OctaFX-Real3
23.00 × 4
Swissquote-Live2
29.33 × 3
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没有评论
2026.08.07 08:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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