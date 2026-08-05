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Сигналы / MetaTrader 4 / A6000001
Shui Zhi Niu

A6000001

Shui Zhi Niu
Shui Zhi Niu

Shui Zhi Niu

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -21%
Tickmill-Live05
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
18 (72.00%)
Убыточных трейдов:
7 (28.00%)
Лучший трейд:
2.86 USD
Худший трейд:
-28.20 USD
Общая прибыль:
13.97 USD (1 500 pips)
Общий убыток:
-56.69 USD (5 630 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (7.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.56 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
4.94%
Макс. загрузка депозита:
5.95%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
25 (100.00%)
Профит фактор:
0.25
Мат. ожидание:
-1.71 USD
Средняя прибыль:
0.78 USD
Средний убыток:
-8.10 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.20 USD (1)
Прирост в месяц:
-21.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.87 USD
Максимальная:
53.59 USD (26.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.70% (53.59 USD)
По эквити:
13.37% (23.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.86 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FBS-Real-8
0.00 × 12
MaxrichGroup-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.22 × 37
ICMarketsSC-Live22
0.22 × 27
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
Exness-Real3
0.60 × 42
ICMarkets-Live03
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 3
MEXIntGroup-Real
0.68 × 38
WealthyAccumulation-Live
0.90 × 197
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 116
Tickmill-Live08
1.19 × 103
Pepperstone-Edge01
1.33 × 3
UniversalInnovation-Live-UK
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live24
1.43 × 130
ICMarketsSC-Live07
1.67 × 36
ICMarketsSC-Live10
1.70 × 338
еще 127...
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Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 06:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 14:57
Share of trading days is too low
2026.08.05 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.05 14:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 13:56
Share of trading days is too low
2026.08.05 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.05 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 10:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 10:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.05 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.05 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
A6000001
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
157
USD
1
100%
25
72%
5%
0.24
-1.71
USD
27%
1:500
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