- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
18 (72.00%)
Убыточных трейдов:
7 (28.00%)
Лучший трейд:
2.86 USD
Худший трейд:
-28.20 USD
Общая прибыль:
13.97 USD (1 500 pips)
Общий убыток:
-56.69 USD (5 630 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (7.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.56 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
4.94%
Макс. загрузка депозита:
5.95%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
25 (100.00%)
Профит фактор:
0.25
Мат. ожидание:
-1.71 USD
Средняя прибыль:
0.78 USD
Средний убыток:
-8.10 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.20 USD (1)
Прирост в месяц:
-21.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.87 USD
Максимальная:
53.59 USD (26.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.70% (53.59 USD)
По эквити:
13.37% (23.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-43
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.86 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live22
|0.22 × 27
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
Exness-Real3
|0.60 × 42
|
ICMarkets-Live03
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 3
|
MEXIntGroup-Real
|0.68 × 38
|
WealthyAccumulation-Live
|0.90 × 197
|
ICMarketsSC-Live08
|1.05 × 116
|
Tickmill-Live08
|1.19 × 103
|
Pepperstone-Edge01
|1.33 × 3
|
UniversalInnovation-Live-UK
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|1.43 × 130
|
ICMarketsSC-Live07
|1.67 × 36
|
ICMarketsSC-Live10
|1.70 × 338
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
1
100%
25
72%
5%
0.24
-1.71
USD
USD
27%
1:500